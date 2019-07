Jimena Pérez, La Choco, manda claros mensajes a todos sus haters

Jimena Pérez, La Choco, usó sus redes sociales para mandar unos mensajes a todas esas personas que solo se la pasan criticándola, como por ejemplo por su manera de conducir el programa La Voz Azteca. De igual manera antes de contar la verdad sobre su salida del programa Ventaneando, muchas cosas se dijeron de la conductora de televisión, como una supuesta enemistad con Pati Chapoy y más.

Ante todo lo negativo que se dice de ella en redes sociales, en las Stories de su cuenta de Instagram mandó una serie de mensajes a sus haters. "Lo que pienses de mí, te lo respeto, lo que sientas por mí, te lo agradezo. Si me juzgas, lo tomo como una confesión tuya, recuerda que cada persona habla de lo que tiene en su mente y da lo que tiene en su corazón", resaltó Jimena Pérez.

Asimismo La Choco manifestó en un segundo mensaje: "mucha gente de tu pasado conoce una versión tuya que ya no existe, no te preocupes si te juzgan".

Durante la emisión de Ventaneando el día de ayer, Jimena Pérez contó detalles de su vida persona y familiar que la llevaron a tomar la decisión de ausentarse unos meses del programa de Televisión Azteca.

La periodista de espectáculos Martha Figueroa, aseguraba que La Choco abandonaba el programa a cargo de Pati Chapoy, ya que su esposo Rafael Sarmiento había conseguido un nuevo empleo en España. Ante esto la conductora de televisión desmintió lo que se ha dicho, confesando que el motivo de su salida se debe por cuestiones de salud de su hijo menor, Iñaki.

"Cuando nació Iñaki tenía un proceso como cualquier niño normal y cuando tenía más o menos dos años es justo cuando regreso a trabajar y me reincorporo a Ventaneando y le platiqué a Pati que estaba muy preocupada porque Iñaki no habla, y uno sabe perfectamente cuando algo con sus hijos no está bien. Fuimos a ver a muchos especialistas, muchos doctores, hasta que llegamos con un neurólogo que nos explicó la situación que para nosotros era nueva", cometó la presentadora Jimena Pérez, La Choco.

La presentadora de Ventaneando reveló entre lágrimas y con la voz casi entre cortada, que su pequeño hijo padece de un trastorno que afecta su capacidad del lenguaje, por lo que lleva dos años en terapias. Además, aseguró que el neurólogo le recomendó tener paciencia, así como estar presente en las siguientes terapias.