Jimena Pérez "La Choco" relata el angustiante momento cuando su hijo, desapareció de su casa

Luego de varios meses viviendo en Madrid, España junto a su esposo e hijos, la conductora de televisión Jimena Pérez "La Choco", regresó a México para ver a su familia y por unos asuntos laborales; estando de regreso en casa no pudo dejar de pasar la oportunidad de estar como invitada especial en Ventaneando, programa de TV Azteca que tuvo que dejar en julio del año pasado.

Jimena Pérez "La Choco" tuvo que mudarse a Madrid, España para que su hijo Iñaki, quien padece Trastorno Específico del Lenguaje, recibiera el mejor tratamiento posible. En meses pasados la conductora de televisión, su esposo e hijos vivieron las estrictas medidas sanitarias que se tomaron en aquel país europeo debido a la pandemia por Covid-19. En su visita a Ventaneando contó el momento más angustiante que vivió, cuando su hijo desapareció del hogar donde viven.

Se nos salió de la casa, yo estaba cocinando y cuando bajé la puerta estaba abierta, Rafa había salido a tirar la basura y no cerró la puerta, a todos nos puede pasar.

"La Choco" entró en pánico al no saber de su hijo Iñaki: "lloré, grité y salimos a la calle corriendo, a mí lo que me preocupaba era que alguien lo pudiera atropellar". Afortunadamente no pasó del fuerte susto que se llevaron: "yo salí hacia la avenida y veo de lejos unos policías, eran como cuatro y el niño le estaba dando la mano a un señor, no saben qué momento".

Así vivió "La Choco" y su familia la pandemia en España

Jimena Pérez "La choco" contó cómo ha sido su vida en la madre patria, así como algunas dificultades que tuvo su hijo Iñaki durante las semanas de encierro por la pandemia: "al principio todo estaba perfecto, pero empezó, que nunca sucede porque es muy tranquilo, empezó a tener crisis, entonces, hacía coraje y se empezaba a pegar en la cadera, nos dimos cuenta un día y dijimos esto no es normal, entonces, después aprobaron que todos los niños que tuvieran un problema neurológico tenían la posibilidad de salir".

Pasó mucho tiempo, estuvimos encerrados mucho tiempo, se juntó la pandemia con las vacaciones de verano, llevaba seis meses sin ir a la escuela, como que perdió mucho contacto con sus compañeritos, pero poco a poco lo vemos que se involucra, el profesor se involucra muchísimo, le pone los mismos ejercicios que a todos, él va con Frank, su terapeuta.

La conductora de televisión explicó una terapia que llevarán a cabo con su hijo: eEstamos intentando todo tipo de tratamientos y ahora vamos a empezar con una nueva terapia que se llama ABA, que en realidad es la única terapia aprobada o avalada por la Organización Mundial de la Salud para niños con autismo. Lo que pasa es que es una terapia que a mucha gente le parece invasiva porque son muchas horas por semana y tienes que tener a los niños en terapia. Se da generalmente en casa y es una terapia conductual en la que ven por qué el niño se comporta de tal manera y ven estas áreas para trabajar con él".

Por el encierro ante la contingencia sanitaria, Iñaki tuvo varios momentos de crisis. "Después de mes y medio empezó a tener crisis, entonces, por ejemplo, hacía coraje y se empezaba a pegar en la cadera y nos dimos cuenta un día bañándolo y dijimos 'esto no es normal', después aprobaron que todos los niños que tuvieran un problema neurológico tenían la posibilidad de salir, pero ahí te enfrentas a la sociedad. A Rafa e Iñaki les gritaban hasta de lo que se iban a morir. Incluso, en dos ocasiones llegó una patrulla y Rafa les enseñó la carta de la terapeuta, se tenía que vestir de azul".