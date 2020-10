Jimena Pérez "La choco", regresa al programa Ventaneando y causa gran sensación entre el público

A mediados de julio de 2019 la conductora de televisión Jimena Pérez "La choco", se despidió entre lágrimas del programa Ventaneando de TV Azteca, ya que se mudaría a Madrid, España para que su hijo Iñaki, quien padece Trastorno Específico del Lenguaje, recibiera el mejor tratamiento posible.

¿Qué es el Trastorno Específico del Lenguaje?

Es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños, que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual. Este trastorno puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. Es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes y afecta aproximadamente a entre el siete y el ocho por ciento de los niños que van al preescolar. Por lo general, los efectos de este trastorno continúan en la edad adulta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cuando nació Iñaki tenía un proceso como cualquier niño normal y cuando tenía más o menos dos años es justo cuando regreso a trabajar y me reincorporo a Ventaneando y le platiqué a Pati que estaba muy preocupada porque Iñaki no habla, y uno sabe perfectamente cuando algo con sus hijos no está bien. Fuimos a ver a muchos especialistas, muchos doctores, hasta que llegamos con un neurólogo que nos explicó la situación que para nosotros era nueva", contó en aquella ocasión Jimena Pérez "La choco".

Asimismo la conductora de televisión manifestó entre lágrimas y con la voz casi entre cortada, que su pequeño hijo padece de un trastorno que afecta su capacidad del lenguaje, por lo que lleva dos años en terapias, además, aseguró que el neurólogo le recomendó tener paciencia, así como estar presente en las siguientes terapias, motivo por el cual había tomado la decisión de dejar Ventaneando.

La bella Jimena Pérez, conocida por el público como "La choco", se encuentra en México por cuestiones laborales y no dejó pasar la oportunidad de estar en el programa Ventaneando junto a sus amigos Daniel Bisogno, Linet Puente, Pedro Sola y Mónica Castañeda. La conductora de televisión lució un outfit que dejaba al descubierto sus torneadas piernas, asimismo fue recibida con los brazos abiertos.

"Podríamos ser compatibles con varias personas, pero solo con una hacemos magia ❤️", expresó "La choco" en sus redes sociales ante su regreso a Ventaneando.

"La choco" tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @jimenachoco

Jimena Pérez "La choco" contó cómo ha sido su vida en la madre patria, así como algunas dificultades que tuvo su hijo Iñaki durante las semanas de encierro por la pandemia: "al principio todo estaba perfecto, pero empezó, que nunca sucede porque es muy tranquilo, empezó a tener crisis, entonces, hacía coraje y se empezaba a pegar en la cadera, nos dimos cuenta un día y dijimos esto no es normal, entonces, después aprobaron que todos los niños que tuvieran un problema neurológico tenían la posibilidad de salir".

Pasó mucho tiempo, estuvimos encerrados mucho tiempo, se juntó la pandemia con las vacaciones de verano, llevaba seis meses sin ir a la escuela, como que perdió mucho contacto con sus compañeritos, pero poco a poco lo vemos que se involucra, el profesor se involucra muchísimo, le pone los mismos ejercicios que a todos, él va con Frank, su terapeuta.

Así reaccionó el público de Ventaneando por la visita especial de "La choco": "que ya regrese", "totalmente hermosa, le da una frescura padrísima al programa, te extrañamos Choco", "la frescura que perdió el programa está de visita", "mi Choco eres bienvenida luces espectacular", "que buena sorpresa, 'La choco' es única, la extrañábamos", "que regrese 'La choco' le aporta carisma al programa, ahora que sea Navidad deberían de hacer un especial con ella desde España", "Haces falta tú, que tu hijo mejore eres grande", y muchos más.