Jimena Sánchez derrocha sensualidad en redes

Jimena Sánchez, conductora de Fox Sport, derrocha sensualidad en redes sociales a través de unas fotografías que se toma y dedica a sus más fieles seguidores. Muy candente, así se deja ver la popular conductora de televisión.

Jimena Sánchez se hizo una sesión de fotos, y como era de esperarse, logra fotografías espectaculares en las que deja ver lo bella que es y el gran cuerpo que posee.

Jimena es seguida por millones de fans gracias a su talento y sensualidad. En varias ocasiones se le ha comparado con la norteamericana Kim Kardashian. En días recientes, sorprendió a todos luciendo una sexy peluca.

Sánchez levanta suspiros entre sus seguidores. En una de sus nuevas fotografías que comparte luce una peluca azul-violeta, en la que escribió como pie:

You only know the character” (Sólo tú sabes el personaje) en la que aparentemente invitó a su público a adivinar de qué personaje se trataba.