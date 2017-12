Jimena Sánchez enfrenta polémica en Twitter

La conductora comentó que no aceptaba la violencia e insultos que recibió. (Foto: Instagram)

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Jimena Sánchez se disculpó en Twitter luego de levantar una polémica por un comentario que hizo.

(Foto: @jimenaofficial)

Ayer por la mañana, Sánchez escribió en la red social:

“¿Quién tuvo la “brillante” idea de cerrar Periférico para un paseo ciclista @GobCDMX? Neta no tienen madre”.

Después circuló un tuit falso, atribuido a ella, en donde supuestamente llamaba a atropellar a un ciclista.

Así o más ignorante la seudo conductora @jimenaofficial comprobado que practicar deporte y estudiar (para ejercitar las neuronas), es necesario para poder conectar la cabeza con la boca @FOXSportsMX háganse un favor y despídanla. pic.twitter.com/eCM87zBZ2m — Vero leal balderas (@VERODIMENSION) 11 de diciembre de 2017

Ante el revuelo causado, Sánchez publicó otro mensaje en donde aclaró la situación:

(Foto: @jimenaofficial)

“Ustedes saben lo difícil que es transitar en esta ciudad y después de casi una hora me quejé sin pensar en los beneficios para los ciclistas, por esto pido una disculpa a quien se haya sentido ofendido”.

La conductora comentó que no aceptaba la violencia e insultos que recibió.(Foto:@jimenaofficial)

La conductora comentó que no aceptaba la violencia e insultos que recibió. “Yo no puse ningún tuit de odio ni discriminación, nunca lo he hecho ni lo haré. Y reitero la disculpa por mi queja fuera de lugar”.

Información de El Universal

Te vendría bien salir a pasear en bici para sacar tanto odio y estrés de tu vida @jimenaofficial https://t.co/pPOdAYIpjP — Ari Gutiérrez (@ariiigtz) 11 de diciembre de 2017

Escribo este comunicado con el motivo de aclarar la situación que se suscitó a partir de que me quejé del tránsito ocasionado por el cierre de vías. Ustedes saben lo difícil que es transitar en esta ciudad y después de casi una hora me quej sin pensar en los beneficios para los.. pic.twitter.com/1zcCxQp6B7 — Jimena Sánchez (@jimenaofficial) 11 de diciembre de 2017

