Jimin de BTS da tierna explicación a granos en su cara

Jimin le ha dado un nuevo significado al acné y el ARMY de BTS no puede estar más agradecido (y cautivado a la vez). En el canal de YouTube BANGTANTV se compartió recientemente un video titulado Jimin's Self Camera, donde el joven Idol se muestra con la personalidad que lo caracteriza.

El video data del comeback de BTS luego del lanzamiento de su EP Map of the Soul: Persona; Jimin se relaja mientras salen a escena en Show! Music Core (programa de televisión musical de Corea del Sur, emitido por MBC TV). En dicho video el cantante esta recostado en un sofá cantando partes de Boy With Luv y Dionysus.

En el video con el fondo musical Serendipity, Jimin habla ante la cámara, deseando un buen día para el ARMY. Pero lo que más ternura causó entre el fandom de Bangtan, es cuando habló de unos granitos que tenía en su rostro. El joven integrante de la boy band surcoreana explicó el por qué tenía acné:

Mi padre decía que si te salen granos es porque estás enamorado.Yo tengo tres, entonces, amaré al ARMY tres veces más.

Ante las palabras de Jimin, los fans de BTS reaccionaron de la siguiente manera:

Si la teoría del padre de jimin de los granos es cierta

Pues se nota demasiado el amor que le tengo a bts en mi cara ahre JAJAJAJAJAJ

Demasiado ahr — •▪Mai▪• (@MaisusyisHappy) July 28, 2019

��: mi papá solía decir que la gente obtendría un grano si amara a alguien y tengo 3 granos, así que ... me encanta Army "Tres veces más duro"



Jimin es nuestro Ángel �� además de que es el hombre más lindo del mundo.@BTS_twt



pic.twitter.com/ERTUsqzaJT — Agus�� (@Jiminpinkiepie) July 27, 2019 el papá de jimin le dijo que cuando tiene espinillas/granos es porque ama a alguien, le da grandes consejos, apoyó su amor por el baile llevándolo a clases de ballet, le dice "encantador" y siempre le manda flores



es un amor igual que jimin, i'm-@BTS_twtpic.twitter.com/xOIu7XzqER — jαzz ; (@hstaegxcci) July 27, 2019 Tengo como 10 granos, eso significa que cada grano es el amor que tengo hacia cierto miembro de Bangtan. Pero me sobran 3 así que amo 3 veces más a BTS.



No encuentro fallas en la lógica del papá de Jimin. — Britney⛧ (@Seesawdipity) July 27, 2019 cuando a taehyung le salen granitos suele presentarlos como "nuevos amigos" y ahora jimin nos dijo:



"mi papá decía que si te salen granos es porque estás enamorado. Yo tengo tres, entonces amaré a army tres veces más"



realmente unos bEBÉS ��@BTS_twt pic.twitter.com/oPbw1LQYLE — jαzz ; (@hstaegxcci) July 27, 2019

Por otra parte, la revista GQ publicó un listado con los “10 hombres mejor vestidos de la semana”, Jimin entre ellos. Este ranking es definido como “resumen semanal de conjuntos aprobados por la GQ de cada alfombra roja, encuentros con paparazzis y eventos de gran repercusión en todo el mundo”.

En las imágenes se puede ver al Idol con una vestimenta negra, tanto en su polera manga larga como en su pantalón, a lo que sumó los zapatos del mismo tono. En la publicación se menciona que Jimin tiene un estilo que es totalmente adecuado de “cómo vestirse en el aeropuerto en 1993 y 2019”.

La voz de Jimin ha sido descrita como delicada y agradable; es considerado un bailarín excepcional entre los integrantes de BTS y en la industria del K-Pop en general. Noelle Devoe, de Elite Daily, comentó que a menudo es elogiado por sus "movimientos suaves y elegantes", así como por su carisma en el escenario.

En varias ocasiones Park Jimin ha citado al cantante Rain, como su inspiración para convertirse en cantante y bailarín.