Jimin de BTS demostró su calidad en vocal en Serendipity

Jimin conquistó aún más el corazón del ARMY con el lanzamiento de "Serendipity", su canción en solitario donde deleitó con su voz angelical, suave y sexy a la vez. El fandom de BTS está de celebración (luego de la fiesta de cumpleaños de Jungkook) ante el segundo aniversario de este tema interpretado por Park Jimin.

Fue el 4 de septiembre de 2017 cuando Big Hit Entertainment y BTS, lanzaron el comeback tráiler para el EP "Love Yourself: Her". Se trata de "Serendipity" a cargo de Jimin. En aquel día el joven Idol escribió en Twitter: "Serendipity fue liberado, ¿ya lo escuchaste? Trabajé fuertemente, así que mira con cuidado, por favor, espera mucho nuestro álbum".

Serendipity가 공개 되었네요

잘 들으셨나요☺️

열심히 준비한거니까 잘 봐주시고

저희 앨범도 많이 기대해주세요 ✌️��#JIMIN#LOVE_YOURSELF 承 'Her' #Serendipity — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 4, 2017

Cuando el comeback tráiler fue publicado, RM reveló en un V Live que el objetivo de Jimin con la canción era "presionarse a sí mismo como un vocalista", por lo que recurrió a él para que lo aconsejara.

El ARMY de BTS celebró el segundo aniversario de la canción y del MV, con bellos mensajes para Jimin a través de redes sociales, usando hashtags como #2YearsWithSerendipity.

Jiminie: nuestra serendipia más bonita, que sin querer se hizo nuestra casualidad más preciada. Nuestra linda solución a darle un poquito de luz a nuestra vida, la sonrisa que nos faltaba. #2YearsWithSerendipity @BTS_twt pic.twitter.com/v0tPGklAuE — Golden Chimin; �� (@1Chimin) September 4, 2019

"Serendipity" es el tema de inicio del EP "Love Yourself: Her" (lanzado el 18 de septiembre de 2017); en el álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer" (lanzado el 24 de agosto de 2018), se incluyó una versión extendida.

Al español se traduce como "serendipia", un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de una persona para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca.

Una parte de la canción dice:

El universo se ha movido por nosotros sin perder ni una sola cosa, porque nuestra felicidad ha sido planeada, porque me amas y te amo.

Musicalmente "Serendipity" fue descrita como sensual y relajante, con toques delicados de electrónica y R&B. El género fue denominado Alternative R&B por la revista estadounidense Billboard. La letra tienen un género neutro y habla sobre seguir los sueños, el amor, la identidad y el propósito.

El comeback tráiler fue dirigido por Choi Yongseok y Lee Wonju de Lumpens; el montaje fue creado por Brian Puspos, quien había trabajado anteriormente con Bangtan en el baile del tema "Butterfly".

Por otra parte, en la gira "Love Yourself: Speak Yourself", Jimin interpreta la primera parte de está canción dentro de una burbuja, en referencia al arte conceptual de una de las versiones del álbum "Love Yourself: Answer".