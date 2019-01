Jimin de BTS hace una profunda confesión sobre "Promise"

En diciembre pasado el joven cantante de BTS, Jimin, sorprendió al ARMY la lanzar inesperadamente “Promise”, una canción como solista que él mismo había compuesto junto con el productor Slow Rabbit y con el Bangtan Boy RM (Rap Monster).

"Promise" de BTS acumuló con “Promise” impresionantemente 8.5 millones de transmisiones en sólo 24 horas, rompiendo el récord de SoundCloud como la canción con más streams dentro de las primeras 24 horas del lanzamiento de una canción.

Despues del exitoso show de BTS en Singapur, Jimin realizó una transmisión de Naver V Live donde habló a profundidad su tema "Promise".

Gracias a todos por escuchar la canción tantas veces. Gracias por gustarles. Gracias.

“Quería contarles cómo acabé de escribir ‘Promise’. Comencé a trabajar en ‘Promise’ hace mucho tiempo. Fue hace unos seis o siete meses", contó Jimin a todo el ARMY de BTS.

Jimin luego reveló que “Promise” no era originalmente una canción edificante.

Cuando empecé a trabajar en ‘Promise’, no era una canción tan reconfortante como ahora. Originalmente era una canción en la que me decía a mi mismo que estaba derrotado. Cuando empecé a escribirla, pretendía que fuera una canción oscura.

Jimin continúo contando sobre "Promise":

"Sin embargo a pesar de que tenía muchas cosas que quería decir en la canción, no pude pensar en ninguna palabra concreta. Así que estuve dando vueltas en círculos durante unos tres o cuatro meses, sin poder averiguar cómo abordar la canción. Debo tener docenas de versiones del coro de esta canción, de verdad. Porque escribí tantos coros diferentes. Intentaría agregar esto y aquello, o volvía a empezar desde el principio. Aproximadamente la mitad de la canción actual de ‘Promise’ son melodías que escribí exactamente de la forma en que las pensé por primera vez”.

Jimin agregó:

“En el pasado, cuando empecé a componer música, me sentía estresado y agobiado por mis pensamientos, por lo que estaba buscando una manera de aliviar. Mientras hablaba con Namjoon (RM), me dijo que había aliviado mucho su propio estrés al hacer música. Hablamos mucho sobre eso y me dieron ganas de componer mi propia canción para superar esos sentimientos. Así que empecé a trabajar en la música”.

“Pero como mis sentimientos y pensamientos eran tan oscuros y sombríos en ese momento, sólo tenía en mente la música oscura”, dijo. “Todo lo que escribí terminó siendo en ese mismo sentido. Así que todas mis letras decían ‘¿Por qué eres así?’. Básicamente estaba a un paso de maldecirme a mí mismo. Ese eran el tipo de letra que me vino a la mente en aquel entonces”.

“Entonces, las cosas mejoraron”, continuó Jimin. “Las situaciones de los miembros mejoraron y el ambiente también mejoró. Así que ya no podía despertar los mismos sentimientos que tenía cuando empecé a escribir la canción. Porque todo estaba bien ahora. Así que no pude recordar esas emociones y me fue muy difícil escribir la canción. Seguí pensando: ‘Tengo que terminar esto, ¿qué debo hacer?'”.

Jimin luego recordó que primero pensó en la palabra “promesa” mientras actuaba en el concierto histórico de BTS en el Citi Field de Nueva York, cuando el grupo se convirtió en el primer artista coreano en realizar un concierto en solitario en un estadio de los Estados Unidos.

“Le mencioné a Namjoon que había pensado en el título de la canción en la que quería trabajar después de que terminara nuestra gira. Me dijo: ‘Trabaja en eso ahora, cuando todavía tienes esos pensamientos’. Así que comencé a trabajar en eso y terminé la canción en aproximadamente uno o dos meses. Tan pronto como pensé en la palabra clave ‘promesa’, las cosas se fueron muy rápido”.

“Esta es la primera canción que compuse”, agregó con orgullo Jimin, “y yo mismo escribí toda la melodía”.

Jimin también habló más específicamente sobre lo que lo había inspirado a escribir la canción.

Mi personalidad es muy insípida y me cuesta mucho ser honesto. Terminé escribiendo esta canción porque odiaba eso de mí mismo.

"‘¿Por qué no puedo decir las cosas que quiero decir?’. Si estoy teniendo dificultades, quiero poder decir honestamente que estoy teniendo dificultades. Pero como no puedo hacer eso, me frustro viéndome a mí mismo. Creo que por eso terminé escribiendo la canción”.

“Pero entonces las cosas mejoraron”, dijo Jimin.

“Salí con mis amigos, pasé mucho tiempo hablando con los otros miembros de BTS y pude verlos a todos ustedes durante nuestros conciertos. Eso me hizo darme cuenta de que me había equivocado. Pensé que estaba solo y luchando solo, pero después de hablar con mis amigos y con los miembros de BTS entre bebidas, se me ocurrió que probablemente hay muy pocas personas en el mundo que hablan abiertamente sobre sus vidas y sus problemas. Debe haber muchas personas que tienen problemas más grandes que yo y debe haber tantas personas que nunca hayan podido hablar honestamente sobre sus vidas”.

Jimin manifestó al final de su charla con el ARMY:

Esperaba que mucha gente escuchara la canción y que también los consolara. Eso era lo que tenía en mente mientras trabajaba en la canción y así fue como pude pensar en las palabras exactas que quería decir. Así es como la canción ‘Promise’ llegó a existir”.