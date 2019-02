Jimin de BTS rompe fabuloso récord en SoundCloud con "Promise"

Jimin, uno de los cantantes de la banda surcoreana BTS, ha hecho historia en SoundCloud, una vez más, con la canción de su autoría "Promise".

A principios del pasado mes de enero, SoundCloud dio a conocer que la canción “Promise” de Jimin de BTS, había roto el récord del cantante canadiense Drake para el mayor número de reproducciones en la plataforma, dentro de las primeras 24 horas del lanzamiento de la canción.

Apenas 44 días después de su lanzamiento el 31 de diciembre de 2018, “Promise” (tema solista de Jimin) ha superado los 100 millones de reproducciones, lo que la convierte en la canción más reproducida por cualquier artista coreano en la historia de SoundCloud.

Jimin previamente se sinceró sobre las luchas personales que lo inspiraron a escribir “Promise” (junto con RM, líder de BTS), así como sobre los cambios emocionales que lo llevaron a alterar drásticamente el mensaje de la letra.

Cuando empecé a trabajar en ‘Promise’, no era una canción tan reconfortante como ahora. Originalmente era una canción en la que me decía a mi mismo que estaba derrotado. Cuando empecé a escribirla, pretendía que fuera una canción oscura.

“En el pasado, cuando empecé a componer música, me sentía estresado y agobiado por mis pensamientos, por lo que estaba buscando una manera de aliviar. Mientras hablaba con Namjoon (RM), me dijo que había aliviado mucho su propio estrés al hacer música. Hablamos mucho sobre eso y me dieron ganas de componer mi propia canción para superar esos sentimientos. Así que empecé a trabajar en la música”, manifestó Jimin a través de un V Live.

Jimin hizo una reflexión sobre el tema de su autoría: