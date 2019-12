Jimin regaló hace un año al ARMY de BTS la canción Promise

Jimin deleitó con su angelical voz a todo el ARMY con su canción "Promise", que compuso con la ayuda de su amigo RM, líder de BTS. "Lo que pensaba mientras compuse 'Promise' era que podría haber muchas personas que no podían abrir sus corazones y estaban sufriendo, así que me gustaría consolarlos con esta canción", comentó el Idol tras su lanzamiento hace ya un año.

El ARMY de BTS celebra el primer aniversario de "Promise", una canción con la que aseguran, pudieron conocer más sobre los sentimientos de Jimin. El cantante y bailarín hizo historia en SoundCloud; en febrero pasado la plataforma dio a conocer que el tema había roto el récord de Drake, para el mayor número de reproducciones en la plataforma dentro de las primeras 24 horas del lanzamiento de la canción.

"Promise" fue lanzada el 31 de diciembre de 2018; 42 días después superó los 100 millones de reproducciones, convirtiéndose en la canción más reproducida por cualquier artista coreano en la historia de SoundCloud.

Así celebra el ARMY de BTS el primer aniversario de la canción de Jimin:

En un V LIVE que llevó a cabo en enero pasado, Park Jimin se sinceró sobre lo que lo había inspirado a escribir la canción. "Mi personalidad es muy insípida y me cuesta mucho ser honesto".

Terminé escribiendo esta canción porque odiaba eso de mí mismo, '¿por qué no puedo decir las cosas que quiero decir?'.

"Si estoy teniendo dificultades, quiero poder decir honestamente que estoy teniendo dificultades, pero como no puedo hacer eso, me frustro viéndome a mí mismo, creo que por eso terminé escribiendo la canción, pero entonces las cosas mejoraron, salí con mis amigos, pasé mucho tiempo hablando con los otros integrantes de BTS y pude verlos a todos ustedes (el ARMY) durante nuestros conciertos, eso me hizo darme cuenta de que me había equivocado".

Pensé que estaba solo y luchando solo, pero después de hablar con mis amigos y con los integrantes de BTS entre bebidas, se me ocurrió que probablemente hay muy pocas personas en el mundo que hablan abiertamente sobre sus vidas y sus problemas.

"Debe haber muchas personas que tienen problemas más grandes que yo y debe haber tantas personas que nunca hayan podido hablar honestamente sobre sus vidas. Después de darme cuenta de eso, tuve la idea, mientras me presentaba en el Citi Field, de que quería hacerme una promesa a mí mismo: incluso si la vida hace las cosas difíciles, no me haré las cosas difíciles mí mismo, no me insultaré".