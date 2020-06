Jimin y Jungkook demuestran que tan fuerte es la amistad dentro de BTS

Los siete integrantes de BTS reflexionaron sobre todo lo que han vivido a lo largo de todos estos años juntos, formando junto con el ARMY una grandiosa familia. Anteriormente se compartió en el canal de YouTube BANGTANTV, un video de la celebración que tuvieron los Idols con motivo de su aniversario número 7.

BTS compartió recuerdos, aprendizajes, experiencias y reflexiones de estos siete años como agrupación. Algo que los chicos han demostrado en repetidas ocasiones, es el fuerte lazo que los une, esa amistad inquebrantable que tienen. Podrá pelear antes de un show, durante los ensayos o en casa, pero al final, su amistad puede más. Así lo hizo saber Jimin al contar la historia de "El día lluvioso", protagonizada por Jungkook y él.

De acuerdo con el relato de Jiminie, esto sucedió hace cuatro o cinco años. Era un día lluvioso en Seúl, Corea del Sur. Durante una sesión de ensayo tuvo una discusión con el Golden Maknae.

Con Jungkook tuve una pelea en el estudio de práctica en un día lluvioso, después de la pelea me enojé mucho, le dije: 'haz lo que quieras' y me fui del lugar.

Jimin mencionó que se fue caminando a la casa donde vivían, ya que estaba a 20 minutos caminando desde el estudio de práctica. Cuando caminaba bajo la lluvia y enojado, recibió una llamda de Jungkook, quien arrepentido por la pelea le dijo llorando: "¡Jimin lo siento mucho!", a lo que ChimChim le respondió aún enojado: "dije que no me hablaras".

Entre risas los demás integrantes de BTS comentaron que esto parecía la historia de un k-drama. "Es algo que una pareja haría", expresó Suga.

Jimin continuó su relato: "le dije '¿dónde estás?' y me respondió, 'no sé', entonces le dije 'dime dónde estás e iré a buscarte', el me respondió '¡no sé dónde estoy! (llorando)'". Ante esto Jungkook le dijo que tomaría un taxi. Jimin dejó su enojo a un lado y fue a buscar a su amigo quien estaba perdido (ante lo mal que se sentía perdió el sentido de la orientación), pues su amistad podía más que esa tonta pelea. Kookie estaba bajo la lluvia esperando el taxi, cuando Jimin llegó. "Cuando llego lo abracé fuerte como en Slam Dunk (serie de cómic)".

Jungkook lloró mucho ese día.

"Entonces, ¿de qué te arrepentiste?", le preguntó Jimin a Jungook, a lo que él respondió: "de eso", en referencia a sentirse arrepentido de aquella pelea entre ambos. Y como esta hay muchas historias entre los Idols, todas con el mismo mensaje, su amistad al final es más poderosa que una discusión.

Revivie la celebración de BTS por su cumpleaños 7, donde RM y Jin estuvieron a cargo de la comida; Suga y Jimin del pastel; V, j-Hope y Jungkook a cargo de la decoración (tal y como lo hicieron en su primer aniversario).

