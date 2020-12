Jimin y V regalaron al ARMY de BTS dos reconfortantes canciones navideñas

Jimin y V se convirtieron en el Santa Claus del ARMY de BTS; luego de varios meses complicados y sabiendo que el fandom se ha portado muy bien y los han apoyado de manera incondicional, cada uno de los Idols lanzaron una nueva canción en solitario a manera de regalo de Navidad para todo el fandom.

El primero en lanzar su nueva canción en vísperas de la Nochebuena fue Jimin. Se trata del dulce tema "Christmas love" producida por Slow Rabbit, Jiminie y RM (líder de BTS). Un día después, el día de Navidad, Kim Taehyung (mejor conocido como V), lanzó la también dulce canción "Snow flower" en colaboración con su entrañable amigo Peakboy.

En el blog de BTS, Jimin compartió una carta dirigida al ARMY donde explica el origen de su canción "Christmas love (Amor navideño)". ChimChim contó que la canción refleja todas aquellas emociones que sintió cuando vio caer nieve espesa por primera vez, uno de sus mejores recuerdos de la infancia. "Creo que a medida que crecemos, realmente extrañamos nuestra infancia".

El integrante de BTS (originario de Geumsa-dong, Busan en Corea del Sur), manifestó que cuando recordamos a ese ser puro e inocente del pasado, nuestro yo de la infancia, queremos volver a esos días. "La responsabilidad que viene con el crecimiento, esa responsabilidad hace que nuestro yo inocente crezca, y creo que eso nos hace esconder un poco nuestras emociones. Pero creo que todavía tenemos esas emociones dentro de nosotros, entonces, incluso si se siente infantil, ¿por qué no expresamos esas emociones? Creo que sería bueno que hoy sea el día que suceda".

La canción es algo deficiente en comparación con esta gran publicación que escribí, pero creé la canción con la esperanza de que todos fueran felices. Espero que puedan escuchar la canción y volver a los recuerdos que atesoran.

"Amor navideño, es lo que he estado esperando, hoy es navidad, incluso intento correr lo más rápido posible, como ese pequeño niño de allá, siento como si estuviera volando en el cielo, encima de esas nubes, si alguien ahí afuera me está escuchando ¿Podrías detener el tiempo, con todo como está ahora?", canta Jiminie en una parte de su nueva canción en solitario. (Así lucían los integrantes de BTS en su debut musical, cuando lanzaron "No more dream").

Por su parte, en una carta que V publicó también en blog de BTS, señaló que esta hermosa canción navideña "Snow flower (Flor de nieve)", la regaló al fandom ante el retraso de su esperado mixtape. Tae comentó estar muy apenado con el ARMY por el retraso de su mixtape, por lo que se dio a la tarea de crear esta canción que en verdad, es todo un deleite escucharla de principio a fin, al igual que la canción de su amigo Jimin.

"Creo que mucha gente debe sentir que el tiempo se detuvo este año, también creo que debe haber muchas personas que se sienten más ansiosas y deprimidas a medida que se acerca el final del año".

Espero que por hoy al menos, caigan flores blancas en su corazón y todos ustedes sientan al menos un poco de calidez y felicidad.

En su canción navideña en solitario, el integrante de Bangtan Sonyeondan expresa: "oye, la nieve viene hoy ¿qué tenemos que preparar? Estoy listo para darte la bienvenida, está bien. Cayendo en el lienzo gris puedes cubrirlo completamente, te daré el mundo. La Navidad sin ti, no sería Navidad en absoluto, sobre nosotros el brillante muérdago, solo somos tú y yo (te amo) El mundo entero está lleno de flores blancas que hacen nuestro tiempo más especial en el tiempo muerto, que las flores caigan sobre tu sonrisa triste".

Tanto la canción "Christmas love" de Jimin y "Snow flower" de V, están disponibles en la cuenta de SoundCloud de BTS, así como en el canal de YouTube "BANGTANTV".