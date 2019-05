Jin de BTS cuenta una graciosa anécdota sobre su mamá

Jin, el integrante mayor de BTS, contó una graciosa anécdota sobre su mamá en una reciente emisión de "Eat Jin", donde el joven Idol se filma comiendo, uno de los segmentos favoritos del ARMY a través de V Live.

Kim Seokjin (nombre real de Jin), estuvo acompañado por Jimin, a quien le contó que en una ocasión su mamá fue a verlo a un show de BTS, sin embargo, no la distinguió de entre el ARMY. "A veces mi familia viene a nuestros conciertos, ellos me dicen donde están, no soy bueno para detectar a las personas", comentó.

La mamá del cantante intentó llamar su atención mientras estaba en el escenario, pero él no la vio, ya que según argumento, estaba como toda una ARMY eufórica.

Ella me dijo: '¿cómo pudiste? yo estaba gritando así, ¿cómo no pudiste encontrarme?'.

Ante el gracioso reclamo de su progenitora, Jin le respondió: "madre toda la gente a tu alrededor hace lo mismo, solo quedate quieta, eso hará que destaques y podre verte".

Jimin comentó que él si vio en esa ocasión a la mamá de Jin.