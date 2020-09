Jin, el mayor de BTS, podría enlistarse al servicio militar hasta el 2021, informó su agencia Big Hit Entertainment

El ARMY opina que los integrantes de BTS deberían realizar su servicio militar al mismo tiempo. La ley de Corea del Sur indica que todos los ciudadanos hombres entre 18 y 28 años de edad, deben llevar a cabo dos años de servicio militar obligatorio; las mujeres no están obligadas a servir, pero pueden llevarlo a cabo de manera voluntaria. La base para el reclutamiento militar en Corea del Sur es la Constitución de la República de Corea, la cual fue promulgada el 17 de julio de 1948. El artículo 39 señala: "todos los ciudadanos tendrán el deber de defensa nacional bajo las condiciones como se prescribe por ley".

Aunque mucho se ha especulado que este 2020 sería el año en que Kim Seokjin, mejor conocido como Jin (el mayor de los integrantes de BTS) se enlistaría a su servicio militar obligatorio, un nuevo reporte de la agencia surcoreana Big Hit Entertainment indica que dicho enlistamiento se llevaría a cabo hasta el 2021.

La declaración del registro de Big Hit Entertainment para su oferta pública inicial (proceso para su entrada en el mercado de valores de la bolsa coreana), se ha revelado a través del Sistema de Análisis, Recuperación y Transferencia de Datos del Servicio de Supervisión Financiera. De acuerdo con el portal Soompi, en el documento de la agencia que representa a BTS, se hizo una declaración con respecto al servicio militar que deberá llevar a cabo RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en su debido tiempo.

BTS está formado por integrantes nacidos entre 1992 y 1997 que deben enlistarse como soldados en servicio activo. Se ha evaluado que será posible que el miembro de mayor edad, Kim Seokjin (Jin), retrase su enlistamiento hasta finales de 2021, según la ley del servicio militar.

El comunicado de Big Hit agrega que "para prepararse para el riesgo de que los artistas suspendan sus actividades debido al enlistamiento militar, enfermedades o accidentes, la compañía continúa expandiendo la proporción de ingresos obtenidos a través de productos que no requieren la participación directa de los artistas, como mercadería, licencias y contenido de video. La agencia que representa a "Los chicos a prueba de balas" (Bangtan Sonyeondan), se prepara ante el servicio militar de sus cantantes con álbumes pre-producidos y más.

Para minimizar el riesgo de ventas reducidas debido a la inminente pausa de nuestros artistas principales por cuestiones como el enlistamiento militar, estamos revisando una amplia variedad de opciones comerciales, como álbumes preproducidos y contenido de video, así como una operación flexible de artistas que puedan promover.

En febrero pasado durante la conferencia de prensa global que tuvo BTS por el lanzamiento de su álbum "Map of the Soul: 7", Jin habló sobre este tema que mucha incertidumbre ha ocasionado entre el fandom desde hace varios meses, sobre todo hoy en día ya que tiene la edad en que debe enlistarse en el ejército. "Creo que muchas personas sienten curiosidad por mi enlistamiento, pero no se ha confirmado nada. Tengo cuidado al hablar sobre esto, pero creo que es natural aceptar el deber militar obligatorio e iré cuando reciba una notificación, sin importar cuándo sea".

Por varios meses los integrantes de BTS se alejarán por completos de sus actividades, situación que entristece a muchas fans en el mundo. Foto: Big Hit Entertainment

Asimismo en una entrevista que tuvo BTS en octubre de 2019 con la reportera Andrea Marks para la revista Rolling Stone, Jin también dio unas declaraciones al respecto. "¿Cuáles son sus planes para viajar si algunos integrantes tienen que cumplir con su obligación de servicio militar de Corea del Sur?", preguntó la periodista, a lo que el Idol respondió:

Nada está escrito en piedra, obviamente, con respecto al deber militar, pero lo más importante sería que es nuestro deber servir y cuando nos llamen, serviremos en cualquier capacidad que podamos. Y hasta ese momento nosotros solo actuamos tan duro como podamos y tanto como podamos.

La duración del servicio militar obligatorio en Corea del Sur varía basado en la rama militar: los soldados de deber activo sirven 21 meses en el Ejército o la Marina; 23 meses en la Armada; y 24 meses en la Fuerza Aérea. El personal no activo o "servicio suplementario" tiene servicios de varias longitudes: 24 meses para el personal de trabajo social o personal de servicio de cooperación internacional; 34 meses para el personal de artes, deportes o personal técnico industrial; y 36 meses para doctores de salud pública, abogados, veterinarios o investigadores.

