Jin participará de forma limitada en conciertos de BTS en Las Vegas, por su lesión en el dedo índice

Por otra parte, hasta el momento BTS ha dado conciertos con el tour "Permission to dance on stage" en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y en Seúl, Corea del Sur. Más fechas serán anunciadas próximamente.

Cabe mencionar que en la pasada entrega de los Premios Grammy 2022 , que tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Jin asistió con su mano izquierda vendada, teniendo mucho cuidado para no lastimarse .

En un comunicado que publicaron en Weverse, Big Hit externó: "si bien el propio artista deseaba fervientemente participar plenamente, nuestra agencia decidió seguir el consejo del médico y minimizar sus movimientos durante los conciertos 'BTS- Permission to dance on stage - Las Vegas'".

Este viernes da inicio la serie de conciertos de la agrupación surcoreana BTS en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos , como parte de su nuevo tour mundial "Permission to dance on stage" . En vísperas del primer concierto, Big Hit Music informó al ARMY que el vocalista Jin participará parcialmente en los cuatro conciertos , debido a la cirugía a la que sometido hace unas semanas, debido a una lesión en el dedo índice izquierdo .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

