Jisoo de BLACKPINK comparte lindas fotos en memoria de Kim Mi Soo, fallecida actriz de "Snowdrop"

Meses atrás, había empezado a rodar "Kiss six sense", su nueva serie para Disney+; la productora ha cancelado el rodaje en señal de duelo. Hasta el momento se desconocen la causa de su fallecimiento .

También formó parte del elenco de "¡Hola y adiós, mamá!", con el papel de Cha Yeon-ji, la hermana menor de la protagonista Kim Tae-hee. Otro de los dramas en los que participó fue en "The school nurse files" y "Yumii's cells".

Por su parte, el actor surcoreano Jung Hae In (una de las estrellas favoritas de los dramas), también compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en su memoria.

El drama "Snowdrop" está ambientado en 1987, en una Corea del Sur bajo un gobierno dictatorial; retrata el romance de dos jóvenes universitarios: Lim Soo-ho y Eun Young-ro, interpretados por los actores Jung Hae In y Jisoo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

