Joan Sebastian SÍ dejó testamento antes de morir, asegura su hermano Federico

México. Joan Sebastian, cantautor fallecido en julio de 2015 a causa de cáncer, sí dejó testamento hecho, asegura su hermano Federico Figueroa en entrevista con el programa de televisión Ventaneando.

El tema de la herencia de Joan Sebastian ha generado polémica en medios de comunicación y también entre la familia de cantautor de temas como Tatuajes, puesto que se dice que no dejó testamento.

Pero es Federico quien habla del tema y despeja algunas dudas y señala que habló con Joan Sebastian meses antes de su deceso y le aseguró que tenía "todo arreglado".

“Cuando estuve en Puebla yo le dije que si tenía en regla… me dijo: ‘todo lo tengo impecable’; ‘¿todo?’, le volví a preguntar, y me dijo: ‘todo’. Le dije: ‘fíjate lo que Dios te está dando, una oportunidad para dejes claras tus cosas’, y dicho por él, por eso a mi me sorprendió demasiado."

Federico Figueroa también señala en la misma entrevista que no quiere "meterse" en el tema del testamento y vuelve a mencionar que su hermano le dijo en varias ocasiones que todo lo tenía "arreglado", que todos sus papeles estaban en regla.

Foto de Instagram

"Yo no sé por qué no hubo testamento, no sé qué falto, yo no creo que él se haya ido con esa idea de que dejó mal las cosas, él se fue con la idea de que dejó bien las cosas”.

Cipriano Sotelo, abogado y vocero del grupo de abogados de la familia Figueroa, comparte a Ventaneando que si en este momento no se han repartido las propiedades de Joan Sebastian entre sus beneficiarios, es por un motivo importante.

Leer más: Rappi usa a Chumel Torres para anuncio y en redes critican el hecho; amenazan con dejar de usar la app

Dicho motivo se debería a que Juliana Figueroa, una de las hijas de Joan Sebastian, asegura que hay otros bienes que no se han reportado en la sucesión testamentaria, y por ello se muestra renuente a que lo ya reportado sea dividido entre los 9 herederos considerados por la ley, incluida ella.