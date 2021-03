"Joan Sebastian no fue mi suegro": Bárbara de Regil niega que tuvo romance con José Manuel Figueroa

Ante el cuestionamiento en torno a si tuvo un romance con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, la actriz Bárbara de Regil respondió molesta que tal relación nunca existió.

Bárbara de Regil reaccionó con molestia hacia la prensa, luego de que reporteros preguntaron cómo fue su relación con José Manuel Figueroa, luego que en 2013 corriera el rumor de que la actriz tuvo un romance fugaz con el hijo de Joan Sebastian.

La actriz de ‘Rosario Tijeras’ se encontraba en un aeropuerto en compañía de su hija, Mar de Regil, cuando fue interceptada con la prensa.

Luego de ser cuestionada acerca de su marca de proteína, que ha generado gran polémica en redes sociales, Bárbara de Regil defendió sus productos de sus detractores, asegurando simplemente que contaba con todos los permisos para venderlos, y que son seguros para su consumo.

“Mi proteína está avalada por Cofepris, tengo permiso de la FDA para vender en Estados Unidos, todo lo demás en puro show, acuérdate que el payaso no se muere si en el circo le aplauden”, dijo.

La actriz tuvo una reacción mucho más fuerte al ser recordada del supuesto amorío que tuvo con José Manuel Figueroa, cantante e hijo de Joan Sebastian. Bárbara de Regil se mostró molesta, asegurando que nunca existió ese romance.

Recordemos que en 2013, la actriz y el cantante fueron captados en una salida donde se les veía muy románticos, aunque en ese entonces también negaban los rumores.

“Hay que ser profesionales, no pregunten tanta... tanta tontería, no sean así. No fue mi suegro (Joan Sebastian), no fue mi suegro, no inventes. Yo no he tenido ninguna relación con José Manuel Figueroa, yo estoy casada hace 7 años, no manches”.