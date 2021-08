Con un gran potencial artístico, el actor y también cantante Joaquín Bondoni ha estado desde sus inicios en grandes producciones como en teatro y televisión como Mi marido tiene más familia Juntos: el corazón nunca se equivoca, entre otras más. Asume cada éxito que ha cosechado en su trayectoria y agradece a sus fans por acompañarlo en sus logros.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el actor ahora da un giro inesperado y enfrenta con entusiasmo la industria musical con el tema Pose, disponible en las plataformas digitales. El primer sencillo que lanzó el artista fue Black, en donde expresa su realidad.

Joaquín Bondoni expresa sus sentimientos en ‘Pose’, su nuevo sencillo. Foto: Cortesía

¿Ahora das un giro inesperado enfocando tu talento en la música con el nuevo sencillo Pose?

"Pose es mi segundo sencillo, que son de los temas que me he expresado más directamente. Es uno de los sencillos que más me ha gustado sobre cómo puedes observar a la humanidad, donde vivimos actualmente. En cambio, al principio sí ha sido más complejo escribir y fue de mucha observación, conciencia. No dice mucho, pero unas cuentas frases del tema fueron puestas para que haya una conexión entre otras canciones; es muy poderoso, todo mi proyecto está conectado".

¿Te gustaría continuar en la actuación, viene algún proyecto en televisión o serie?

"Me encantaría y sé que cuando suceda será en el momento ideal; por el momento, no hay proyectos respecto a ese tema, pero me encantaría y sé que sería un placer para mí. Como siempre lo he dicho, cada quien es el proceso y para mí ha sido perfecto, porque ha sido así y estoy muy feliz. Ahora estoy concentrado en la música que viene, más temas en camino, y no puedo adelantar ni dar detalles".

Leer más: Causa admiración participante de Teen Universal Veracruz 2021 con su belleza; tiene sólo 14 años

¿Cuál sería el mensaje indicado para los jóvenes que están comenzando en el medio artístico?

"Te puedo decir que “escúchate todo el tiempo”. Yo sé que no soy quien para dar consejos, pero cada quien es completamente distinto, pero siempre he dicho que hay que escucharnos y observarnos".