Joaquín Bondoni se define como "persona intergaláctica"; así reaccionó la vedette Niurka Marcos

Niurka Marcos reaccionó a las recientes declaraciones que hizo Joaquín Bondoni, con respecto a su identidad de género. A sus 17 años de edad el actor de televisión manifestó ser una "persona intergaláctica". La vedette de origen cubano resaltó ser una amante del alma de las personas y que para ella todos los seres humanos son iguales.

"No mi amor, no Joaquín, no eres intergaláctico", expresó Niurka Marcos en una entrevista para el show "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión. Asimismo la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio le mandó decir al joven actor que era una persona que ríe, llora, que se equivoca y que acierta como todas las personas.

Lo único que te falta es desarrollar un poquito más tus sentimientos y humildades.

Como muchos recordarán Joaquín Bondoni interpretó a "Temo" López en el melodrama de Televisa "Mi marido tiene más familia"; su personaje tenía una linda relación amorosa con Aristóteles, interpretado por el cantante y actor Emilio Osorio (hijo de Juan Osorio y Niurka). Esta joven pareja gay de la telenovela antes mencionada fue nombrada "Aristemo".

En la entrevista con "Sale el sol", Niurka Marcos señaló que el ser humano necesita enfocarse y eso es algo que Joaquín Bondoni entenderá con el transcurso de su crecimiento y de su desarrollo, "el ser humano necesita un enfoque, una luz, es necesidad y naturaleza humana".

¿Qué fue lo que dijo Joaquín Bondoni sobre su identidad de género? En un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sorprendió con su nueva imagen. En dicha charla con la prensa de espectáculos, manifestó sobre su identidad: "si ustedes bien saben, somos personas intergalácticas, solo es cuestión de saber que o más bien encontrar un fuego interior, que es lo que tenemos que tener y así cuando encuentras un poder eres inalcanzable, por eso me identifico de esa manera".

Ante las críticas que ha recibido, a través de su cuenta en Twitter su papá Uberto Bondoni, mandó este mensaje a todas esas personas que han expresado comentarios negativos sobre su hijo. "Cuidado, Joaquín será figura pública, pero es mi hijo y es menor de edad, con todo respeto, a quien le quede el saquito y aún le sobren ganas de seguir jugando con piedritas, aquí estoy yo para lo que se les ofrezca. Gracias y 'disculpen las molestias'".