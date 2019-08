Joaquín Muñoz ahora dice que Juan Gabriel sí está muerto

Joaquín Muñoz quien estuvo en el ojo del huracán desde hace tres años por asegurar que Juan Gabriel supuestamente estaba vivo y que pronto aparecería en público, por fin confirmó que el cantante sí está muerto.

Fue a través del programa Hoy donde el examigo del 'Divo de Juarez', aseguró que el cantante solo esperaba la orden del presidente de México, Andrés Manuel Lopez, para dejarse ver, además de pedirle ayuda, pues según Joaquín lo querían asesinar es por eso que fingió su muerte.

#JoaquínMuñoz confirma que #JuanGabriel está muerto, luego de asegurar por tres años que aún vivía pero quería estar alejado de los medios de comunicación #JuanGabrielVive, comunicó el programa Hoy.

Mientras tanto los seguidores del polémico tema dieron su punto de vista y se le fueron con todo al hombre quien realizó varias campañas donde aseguró que tenía comunicación con el cantante quien murió víctima de un infarto.

"Ya perdieron credibilidad al darle cámara a ese payaso", "No me digan que le creyeron", "¿Por qué le dan espacio a ese Sr, creen que el televidente es tonto?", escribieron los seguidores.

Recordemos que la última vez que se supo de Joaquín Muñoz, fue en una conferencia de prensa donde fue interrumpido y estuvo a punto de llegar a los golpes ya que se molestaron por todo lo que el examigo de Juan Gabriel ha dicho en los medios de comunicación.

Por si fuera poco Muñoz se ha tenido que enfrentar a varios problemas por parte de familiares y amigos del fallecido artista, uno de ellos es el imitador más popular de México, quien se le fue con todo.

"A mí me contacta para decirme que tenemos un trato que nos están ofreciendo un trato y yo le digo de qué, pues normalmente me ofrecen shows él me dice fijate que es para un amigo, quieren grabar unos audios contigo, tú cantando haciendo una bohemia de espaldas, te vamos a grabar de espaldas, dice nos vas a dar esos audios y te van a dar una lana...", dijo el imitador quien se rehusó a participar.

