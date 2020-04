Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel teme morir de coronavirus

Una vez más Joaquín Muñoz y exasistente de Juan Gabriel dijo que el cantante quien asegura está vivo desde hace varios años y que solamente él sabe donde está, teme contagiarse de coronavirus (Covid-19) causando tremenda polémica.

Fue por medio del programa Hoy donde Joaquín le dijo a la producción el pavor que le tiene Juan Gabriel a la enfermedad, pues no quiere quedar infectado como miles de personas en todo el mundo.

"Voy a platicar poquito como la estamos pasando Juan Gabriel y yo con esta enfermedad, así como me ven así está también Juan Gabriel, trae sus guantes, trae su tapabocas hay gel en su casa y jabón suficiente para lavarse las manos", dijo Joaquín en un video.

Por si fuera poco le hizo saber a todos como se siente el divo de Juárez pues el artista es una de las personas más vulnerables si se contagia debido a su edad.

"Alberto es hipertenso entonces ahorita la enfermedad está pegando más duro con la gente mayor hace unos días estuve yo con él y dice a mi me da mucho miedo porque al principio agarramos todo como juego no nos importaba nada, pero ya ahora, ya no", dijo Muñoz.

Cabe mencionar que Joaquín dijo en repetidas ocasiones que Juan Gabriel se presentaría, pero se alejó un poco del ojo público tras la polémica.

Te puede interesar

Leticia Calderón baila cumbia en cuarentena por COVID-19

Pablo Lyle cumple un año de arresto domiciliario en Miami

Grettell Valdez y Santino se reúnen tras cuarentena por Coronavirus