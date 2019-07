Joaquín Phoenix, como Joker, aparece en portadas de revista

La revista Empire muestra en su número para agosto al actor Joaquín Phoenix, caracterizado como su personaje de Joker, el nuevo Guasón, cuya cinta tendrá su estreno mundial a finales de 2019.

Este viernes salieron a la luz pública las portadas de agosto, y según reporte en distintos portales de noticias, habrá dos versiones del anticipado número que girará en torno a la cinta Guasón, de Todd Philips.

Joaquín Phoenix posa para dos portadas, una será exclusiva para suscriptores y la otra para el público en general.

La nueva película del villano de Batman, protagonizada por Phoenix, aún no tiene fecha definida para su estreno, solamente se ha dicho que será a finales de 2019. Lo que es un hecho es que se estrenará en el 76 Festival Internacional de Venecia.

En la misma cinta, además de Joaquin Phoenix, también actúan Robert de Niro, Frances Conroy (Six feet under), Zazie Beetz (Deadpool), Bill Camp ( The Night Of) y Marc Maron (GLOW), entre otros.

Joaquin Rafael Phoenix es el nombre del protagonista de "Joker", y según información en su biografía, nació en San Juan, Puerto Rico, el 28 de octubre de 1974), y cuenta con tres nominaciones al Óscar.

Entre sus muchos logros destacan que ha ganado un Globo de Oro, un Grammy, la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

Los primeros trabajos de Joaquin como actor fueron en campañas publicitarias y breves apariciones en dos shows de televisión en los que se presentó con su hermano River: “Seven Brides for Seven Brothers” en 1982 y “Backwards: The Riddle of Dislexia” en 1984.

Debutó en el cine en la película "Space Camp", filmada en 1986, y su primer papel como protagonista llegó gracias a la película "Russkies", en 1987.