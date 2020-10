Joaquín Phoenix encarnará ahora en cine a Napoleón

México. El actor Joaquín Phoenix, inolvidable por su interpretación de Joker en la misma película que le dio un premio Óscar 2020 en la categoría Mejor Actor, trabajará con el cineasta Ridley Scott en el rodaje de una película alusiva a Napoleón, la cual harán en Hollywood.

Según reporte en distintos portales de noticias, Ridley Scott y Joaquín Phoenix trabajan en la realización de una película que hablará de la vida del francés Napoleón Bonaparte, cuyo título es Kitbag y ofrecerá una visión personal a sus orígenes y su rápido e implacable ascenso hasta convertirse en emperador.

Joaquín y Ridley trabajaron años atrás en Gladiator, película que le valió al primero su primera nominación a los premios Óscar, mientras que el segundo obtuvo cinco estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor actor para Russell Crowe.

David Scarpa escribe el guion de Kitbag, cinta que será producida por 20th Century Studios y en la trama se contempla, indudablemente, la adictiva relación que Napoelón tuvo con Josefina, su esposa, entre otros temas.

Y en la película también se mostrarán las épicas batallas de Bonaparte, al igual que su implacable ambición y asombrosa mente estratégica como extraordinario líder militar y sagaz estadista. Las gloriosas victorias bélicas con tramas políticas de Napoleón serán parte fundamental en la trama.

El rodaje de dicha producción tardaría un poco, ya que Ridley recientemente teminó de filmar The Last Duel, donde actuan Matt Damon y Ben Affleck y antes filmará Gucci, donde actuarán Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

Joaquín, un actor mundialmente conocido

Joaquin Rafael Phoenix es originario de Bottom en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos (1974) y es hermano de los también actores River Phoenix, Rain, Summer y Liberty Phoenix. Comenzó a actuar en televisión con sus hermanos River y Summer, y según Wikipedia, su primer papel importante en el cine fue en SpaceCamp (1986).

El actor consigue hacer su debut en la pantalla grande en la película Space Camp, filmada en 1986, y su primer papel como protagonista llegó gracias a la película Russkies, en 1987.

Joaquín logró proyección internacional tras actuar en películas como Signs (2002), The Village (2004), Hotel Rwanda (2004) y Her (2013) y gracias a que intepretó a un asesino en You Were Never Really Here (2017), ganó el premio del Festival de Cine de Cannes al mejor actor.