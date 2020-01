Joaquin Phoenix gana un Globo de Oro y lanza crítica a los premios

Joaquin Phoenix fue uno de los actores que conquistó la pantalla grande durante el 2019; su sensacional interpretación en la película "Joker" dirigida por Todd Phillips, recibió los mejores comentarios tanto del público como de la crítica especializada. La temporada de premios dio inicio este fin de semana con la entrega de los Premios Globos de Oro 2020, la antesala a los Premios Oscar, donde obtuvo el premio a "Mejor Actor" en la categoría de drama.

Tras recibir su merecido Globo de Oro, el actor Joaquin Phoenix hizo alusión al menú vegano para la cena en la ceremonia de premiación. "Primero quiero agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por reconocer y tomar conciencia del vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático, es un movimiento muy audaz el hacer esta noche a base de vegetales, realmente manda un mensaje poderoso".

Joaquin Phoenix a su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro. Foto: Jordan Strauss / AP

Posteriormente hizo una crítica a los premiaciones en general.

A mis compañeros nominados...todos sabemos que no hay un maldito mejor actor, es solo una cosa creada para vender publicidad para el show de televisión.

"Me siento inspirado por ustedes, no puedo creer el hermoso, fascinante y único trabajo que todos ustedes han hecho este año, sé que la gente suele decir esto, pero realmente me siento honrado por ser mencionado junto a ustedes, a algunos les he hablado personalmente, por otros… aún me siento muy intimidado, aunque compartimos el mismo agente".

Joaquin Phoenix recibió la ovación de todos los asistentes. Paul Drinkwater / AP

Para Todd Phillips, director de la cinta "Joker", el actor estadounidense de origen puertorriqueño mostró todo su agradecimiento. "Todd, fuiste un maravilloso amigo y colaborador, y me convenciste de hacer esta película, de dar todo y ser sincero, soy un gran dolor en el trasero, no puedo creer que me soportaste, estoy en deuda contigo".

Joaquin Phoenix aprovechó el micrófono para mandar un poderoso mensaje con respecto al cambio climático que estamos viviendo. "Contrario a la creencia popular, no quiero dar vuelta el bote, pero el bote ya está malditamente invertido".

Es genial que mucha gente ha estado aquí enviado sus buenos deseos a Australia, pero tenemos que hacer más que eso.

"No siempre he sido un hombre virtuoso, estoy aprendiendo mucho en muchos sentidos y muchos de ustedes en esta habitación me han dado oportunidades para intentar hacerlo bien, y estoy profundamente agradecido, pero espero que podamos unirnos para lograr cambios. Es genial poder votar, pero a veces tenemos que tomar esa responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas, espero que podamos hacer eso, no tenemos que tomar jets privados a Palm Springs".