Joaquin Phoenix llega de sorpresa a cines en Los Ángeles

El actor Joaquin Phoenix, protagonista de la película "Joker", que se estrenó en cines de casi todo el mundo este fin de semana, llegó de sorpresa a varios cines en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y fue al alboroto total entre las personas que se encontraban ahí.

Según reporte en distintos portales de noticias, Joaquín Phoenix causó alegría y mucha emoción a las personas que lo vieron en el interior de varios cines en Los Ángeles, donde llegó acompañado por otras personas al final de la proyección de "Joker", película que protagoniza él.

Las personas lo saludaron, se tomaron fotografías con él, otras video, y le expresaron su emoción por la interpretación de “Arthur Fleck”, el hombre que se convierte en el “Joker”.

Joaquín Phoenix, quien tiene 44 años de edad, tuvo que bajar 24 kilos para interpretar el personaje principal de esta película dirigida porTodd Phillips y que está recibiendo las mejores críticas.

De acuerdo a reporte en The Hollywood Reporter, algunos fans publicaron los videos en redes sociales de las visitas que Phoenix hizo en varios cines de Estados Unidos, este fin de semana.

Espero que les haya gustado. No me digan si no lo hicieron. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias", dijo Joaquín en una de sus visitas a un cine.

"Joker", en su primer fin de semana, debutó en la cima de la taquilla estadounidense con ingresos de 93.5 millones de dólares y un récord como el mayor estreno de octubre de todos los tiempos.

Joaquin Rafael Phoenix es el nombre del protagonista de "Joker", y según reporte en su biografía, es originario de San Juan, Puerto Rico; nace el 28 de octubre de 1974.

Joaquín cuenta con tres nominaciones al Óscar, ha ganado un Globo de Oro, un Grammy, la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

Los primeros trabajos de Joaquin como actor fueron en campañas publicitarias y apariciones en dos shows de televisión en los que se presentó con su hermano River: “Seven Brides for Seven Brothers” en 1982 y “Backwards: The Riddle of Dislexia” en 1984.

Su debut en el cine fue gracias a la película "Space Camp", filmada en 1986, y logra su primer protagónico en la película "Russkies", en 1987.

Otras películas en que ha actuado son "Gladiador", "Brigada 49", "En la cuerda floja", "En el bosque", "Todo es por amor", "Señales" y "Hotel Ruanda", entre muchas más.