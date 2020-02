Joaquin Phoenix y su sentido discurso al ganar como Mejor Actor

Los Ángeles, California.- Desde que el público y la critica especializada lo vio en la pantalla grande, en su extraordinaria interpretación de "Arthur Fleck" en la aclamada película "Joker" del director Todd Phillips, Joaquin Phoenix se convirtió en el favorito para ganar el Premios Óscar como "Mejor Actor". La noche de ayer domingo 9 de febrero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos galardonó su gran trabajo actoral.

Joaquin Phoenix ganó el primer Premio Óscar en toda su trayectoria actoral; anteriormente había sido nominado como "Mejor Actor" por "The Master" (2013) y "Walk the Line" (2006), así como "Mejor Actor de Reparto" por su papel en "Gladiador" (2001). "Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala", comentó el actor tras recibir su estatuilla dorada.

Compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella.

La actriz británica Olivia Colman entrega el Premio Óscar como "Mejor Actor" a Joaquin Phoenix. Foto: Kevin Winter / AFP

El ganador del Premio Óscar resaltó estar agradecido por la oportunidad de usar su voz "para los que no tienen voz"; asimismo manifestó que si él u otros nominados están discutiendo la desigualdad de género, el racismo, los derechos indígenas o los derechos de los animales, "estamos hablando de la lucha contra la injusticia".

Debemos aprovechar para dar voz a quienes no pueden, quisiera hacer notar lo que estamos experimentando como colectividad.

Anteriormente Joaquin Phoenix ya había sido nominado como "Mejor Actor" para los premios de la Academia. Foto: Richard Harbaugh / AFP

"Pensamos que son muchas las causas pero para mí veo y pienso en que estamos viviendo inequidad de género, raza, etnias, como las minorías, necesitamos hacer justicias para ellos porque todos somos una nación, una especie, un género y nadie tiene derecho de utilizar su fuerza y su poder para oprimir a los otros; somos culpables de lo que estamos pasando, creemos que somos el centro del universo, nos estamos acabando nuestros bosques, pensamos que una vaca nos pertenece, cuando da a luz nos quedamos con su bebé y ponemos su leche en nuestro café, en nuestro cereal, no somos conscientes de que el cambio personal implica sacrificar algo pero nos hace mejores seres humanos, somos capaces de ser mejores, podemos crear, crear mecanismos de cambio para que mejoremos el medio ambiente".

He sido un activista toda la vida, pero también he sido un sinvergüenza en mi vida, he sido egoísta, he sido cruel y a veces ha sido difícil trabajar conmigo, pero muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad.

"Gracias por permitirme ser mejor, cuando nos apoyamos para ser mejores, esto es lo mejor que tiene la humanidad, apoyarse unos a otros".

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Al final de su poderoso discurso, Joaquin Phoenix no pudo evitar las lágrimas al recordar a su hermano River, quien murió de una sobredosis la noche del 30 de octubre de 1993 en el club nocturno The Viper Room de Los Ángeles.

Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra, 'corre al rescate con amor y la paz te seguirá'.

Joaquin Phoenix se ha convertido en el mejor actor en esta temporada de premios. Foto: Kevin Winter / AFP

Joaquin Rafael Phoenix nacido en San Juan, Puerto Rico el 28 de octubre de 1974, competía en la categoría de "Mejor Actor" de los Premios Óscar 2020 con:

Antonio Banderas ("Dolor y gloria").

Adam Driver ("Historia de un matrimonio").

Leonardo DiCaprio ("Érase una vez en Hollywood").

Jonathan Pryce ("Los dos Papas").