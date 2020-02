Joaquín Sabina es evacuado de concierto tras caer del escenario

Madrid, España.-Joaquín Sabina, conocido por sus numerosas canciones, sorprendió a miles de sus fans al ser evacuado de un concierto tras caer del escenario que compartía con su connacional Joan Manuel Serrrat.

El cantautor de 71 años sufrió el accidente en el Wizink Center a solo 30 minutos de haber comenzado el recital, cerca de las 21:00 horas tiempo local, de acuerdo a información del Euro Press.

El artista tuvo que ser sacado del lugar con ayuda de una camilla, mientras los presentes le aplaudían como el “grande” que es. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia a la sala de emergencia, donde descubrieron que no había sufrido lesiones de gravedad.

La promotora del concierto dio a conocer a los medios españoles que la caída fue mientras Sabina caminaba deslumbrado por las luces del escenario tratando de elegir la siguiente canción de su repertorio. También descartó la posibilidad de que tratara de un desmayo o colapso.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban

Minutos después del incidente, se informó a los presentes sobre la condición del cantante, quien en ese momento le estaban revisando los golpes que había sufrido y se encontraba consciente.

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo.

"Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos inmediatamente", explicaron durante el concierto.

En el momento en que el intérprete de “19 días y 40 noches” se sintió mejor, regresó al escenario en una silla de ruedas para disculparse con la audiencia

"Queridos amigos, estas cosas solo me pasan en Madrid. Lo siento muchísimo", dijo Sabina

Joaquín Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para informar de que suspenden el concierto.

Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", agregó el artista para tranquilizar a los más de 12 mil presentes.

Finalmente se suspende el concierto. Sabina pide disculpas pero tiene que marcharse al hospital. El público en pie aplaude al maestro. Volverán en mayo

El que se supone sería el cuarto y uno de los últimos conciertos de Sabina tuvo que terminar de manera abrupta, pues él no estaba en las condiciones de continuar con el espectáculo. Ante esta situación, las personas que pagaron por ir a verlo cantar le dedicaron aplausos y ovaciones mientras hablaba.

Pese a que el público entendió la situación y no manifestó descontento, Sabina y Serrat les pidieron no tirar los boletos para hacérselos validos en una nueva presentación que tendrá lugar en mayo.