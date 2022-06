Joe Biden recibió a BTS al son de "Butter" en la Oficina Oval, para que se sintieran como en casa

Como parte del Mes de la Herencia de los asiáticos estadounidenses y nativos de Hawái/Islas del Pacífico (AANHPI), BTS, Enviados Especiales de Corea del Sur para la Diplomacia Pública, tuvieron una importante reunión con el Presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, la cual se realizó en la Oficina Oval, situada en el Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington D.C.

BTS y Joe Biden, durante este célebre encuentro, hablaron sobre los crímenes de odio y la discriminación en contra de las personas de origen asiático. Asimismo, discutieron la necesidad de unirse en solidaridad, inclusión y representación asiática.

A través de redes sociales, la Casa Blanca dio a conocer nuevas imágenes de la visita de los siete integrantes de BTS. Los Idols no solo se reunieron con Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, sino también con Kamala Harris, la primera Vicepresidenta de Estados Unidos.

"Cuando vemos odio y prejuicio, es para asustar a la gente y para hacer que la gente se sienta sola y, por lo tanto, sin poder, cuando todos hablan de ello, le hablan a la gente de una manera que les recuerda que no están solos", expresó Kamala Harris durante la charla que tuvo con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

BTS con Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos.

Kim Namjoon, líder de BTS, le respondió que únicamente querían devolver todo el amor que han recibido, y como Kamala Harris lo dijo, usar sus voces por buenas causas.

Eso es todo lo que queríamos, así que hoy es un gran día muy, muy histórico para nosotros.

En una parte del video, mientras se muestra el recorrido que hicieron al interior de la Casa Blanca (la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos), Suga comentó que como surcoreanos y asiáticos, sienten la necesidad de expresarse para crear conciencia sobre estos crímenes de odio.

"Como artistas de Corea del Sur y alguien que vio trascender barreras como idiomas y culturas mientras viajaba al extranjero o vio (nuestra música) llegar a muchas personas en todo el mundo en una gira, queríamos hablar sobre el poder de la diversidad, esperamos que haya más casos positivos, que las diferencias unen a las personas".

Al principio de este video publicado en las redes sociales de la Casa Blanca, se muestra el grato recibimiento que Joe Biden le dio a Bangtan Sonyeondan. En su tableta reprodujo el MV de "Butter", uno de los extraordinarios éxitos mundiales de la boy band, para que se sintieran como en casa.

"Pensé que los haría sentir como en casa", dijo Joe Biden al reproducir el video musical de "Butter". Los Idols se mostraron muy sorprendidos y agradecidos con este bello gesto de parte del Presidente de Estados Unidos. "Ustedes son buenos en esto, ¿eh?".

Joe Biden les contó a "Los chicos a prueba de balas", haberse involucrado en la vida pública por los derechos civiles. "Incluso en ese entonces, los artistas famosos ayudaban a conmover a la gente, lo que estás haciendo marca una gran diferencia, hablar de cómo tenemos que eliminar el odio es importante".

RM mencionó que cuando supieron que la Casa Blanca y el Presidente Biden los habían invitado para hablar sobre cómo detener los crímenes de odio anti-asiáticos, "dijimos: 'esto es todo, ¿por qué no? Tenemos que ir, tenemos que ir a DC, tenemos que verte', y gracias por reconocer todos los esfuerzos y realmente, sentimos que nuestro tiempo realmente vale la pena y compensa".

Los integrantes de BTS agradecidos con Joe Biden y la Casa Blanca.

Asimismo, Nam agradeció a Joe Biden por su decisión al firmar la Ley de Delitos de Odio Covid-19. "Así que solo queremos ser un poco de ayuda y realmente apreciamos que la Casa Blanca y el gobierno estén tratando de encontrar soluciones".

El mandatario de una de las potencias mundiales, les dijo a los artistas que sabían lo que estaban haciendo en pro de esta problemática, pidiéndoles que no lo subestimen. "No solo su gran talento, es el mensaje que están comunicando, importa, este es un presidente que los aprecia".

BTS se sintió honrado por los elogios de Joe Biden: "wow, tengo que decirle a mi mamá", externó RM.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que la Casa Blanca, usó las canciones de BTS, "Butter", "Dynamite", "Life goes on", "Permission to dance" y "Euphoria", para musicalizar el video. Al final de este, el líder de la banda agradece al Presidente Joe Biden y a la Casa Blanca, por haberles dado esta gran oportunidad de hablar sobre causas importantes, "recordándonos lo que podemos hacer como artistas. Una vez más, muchas gracias".