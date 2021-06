Joe Blandino, un cantautor con libertad y orgulloso de sus raíces latinas

Libertad, es lo que la música ha significado para el cantautor dominicano Joe Blandino. Recuerda que a los 12 años de edad su mamá le compró su primera guitarra al ver la pasión que tenía por la música. Creció escuchando a José José, Juan Luis Guerra, Stevie Wonder, Johnny Pacheco y varios más. Cuando estaba en la universidad estudiando Economía, era docente de inglés y trabajaba en una oficina.

A veces es muy difícil salir de una zona de confort, pero cuando se logra la recompensa es muy satisfactoria. "Un amigo me propuso irme como cantante a Miami y dure mucho tiempo pensando", contó Joe Blandino durante una charla con Debate. "Ya tenía una vida en República Dominicana a mis 22 años, ya trabajaba en una oficina y todo, me costó mucho, pero al final decidí irme".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y fue lo mejor que hice porque la música me dio esa libertad de conocer otros pueblos, otra gente y eso es lo que me ha dejado la música verdaderamente, libertad de poder hacer lo que me gusta y poder vivir de eso.

Leer más: Carlos Rivera une a las generaciones de ayer y hoy, con la música de grandes "Leyendas"

Y esa libertad lo llevó a lanzar su primer álbum "Gente Normal" y próximamente la versión Deluxe. Tiempo atrás saboreó el aplauso del público como cantante en cruceros de lujos en Miami, Florida.

"Gente Normal" es un álbum lleno de música latina, "de muchísimos colores, un disco de baladas, pop rock con toques de todos los artistas que han sido mi influencia como José José de México y muchísimos otros de Latinoamérica, letras románticas, de amor con toques sociales, de la vida, de las personas en Latinoamérica".

Joe Blandino tiene 28 años de edad. Foto: cortesía

Joe Blandino lanzó "Gente Normal" en el 2019 con ocho canciones como "Lo haría por ti", "Tu hombro" y "Amor ilógico". La versión Deluxe incluirá cuatro canciones, entre estas una con el mismo nombre del álbum y las otras tres serán temas que había lanzado pero en colaboración con cantantes de México y Latinoamérica.

En la canción "Gente Normal" habla de las personas en Latinoamérica, "como son, sus costumbres, lo que hacemos, los latinos nos parecemos, pero tenemos diferentes formas de ser, de interactuar". Además el tema musical que pronto será lanzado, también contiene esa parte social, "toca puntos de la pobreza, políticos y culturales de toda Latinoamérica".

Su álbum contó con la participación de algunos músicos de México, República Dominicana, México y Suecia, así como con canciones escritas por él como "Lo haría por ti". Una producción discográfica que merece ser escuchada y que cuenta con una mezcla de ritmos latinos, Soul, Rhythm and Blues, Pop y Rock. "Gente normal Deluxe" contará con parte de esa esencia. "Estoy muy emocionado por este disco, es la continuación de ese álbum, la parte social del álbum".

Su libertad musical lo llevó a enamorarse de la cultura mexicana

Cuando la música le dio esa libertad de extender sus alas y explorar culturas diferentes, tuvo el enorme placer de ser conquistado por la magia de México. Dos años después de haberse mudado a Miami, Florida, viajó a la hermosa y mítica ciudad de Guanajuato, donde formó parte de la Estudiantina de Guanajuato, mientras estudiaba portugués y enseñaba inglés en la Unidad de idiomas de la Universidad de Guanajuato.

En tierras aztecas aprendió a amar la música ranchera, el mariachi, las canciones norteñas, "fue como una escuela para mí Guanajuato, me enseñó la cultura mexicana". El cantautor Joe Blandino se dijo muy orgulloso de que la música no tenga fronteras y que sus canciones sean escuchadas en muchos rincones latinos.

"Me siento orgulloso de que canciones que he escrito y producido sean del gusto de todo Latinoamérica, a mí me gusta mucho viajar y conocer, a mí me encanta Latinoamérica, todo el Caribe Latino, desde Argentina hasta México, yo espero seguir aprendiendo muchísimo más, para tocar y cantar lo que les gusta".

Es algo que me llena de emoción y orgullo, que personas puedan escuchar mi música y que les guste, es algo increíble.

Joe Blandino, quien tiene en verdad un prometedor futuro en la industria musical, se siente afortunado de conocer muchos países latinoamericanos, ya que aprendió ritmos y percepciones musicales distintas, lo cual refleja tanto en "Gente Normal" como en "Gente Normal Deluxe".

El reto constante al que nos enfrentamos en la música es el cambio de ritmos, un buen artista debe estar atento para poder adaptarse y no estancarse.

Leer más: El cantante español Rayden, en el punto más maduro y endulce de su trayectoria musical

En la opinión del cantautor Joe Blandino, hoy en día a la música "le hace falta alma". En su tierra natal se escucha mucho el género urbano y cada vez que escucha canción, "veo que son cosas irreales, las canciones están un poco divorciadas de la realidad, hablan de pistolas, de dinero, de que yo soy...pero verdaderamente no lo son y hacen ver ese mundo como de estrellas y de colores, cuando la realidad es que tenemos un verdadero problema en Latinoamérica".

Ante esto los menores de edad "crecen con esa música, creen que es un mundo de color y luego se topan con la cruda realidad, a la música eso le falta, más sinceridad, por eso el álbum se llama 'Gente Normal', lo quise hacer lo más real posible y lo más apegado a la realidad".

Síguenos en