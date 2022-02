Joe Jonas y Sophie Turner esperarían a su segundo bebé (FOTOS)

Cabe recordar que fue en julio del 2020 cuando la pareja le dio la bienvenida a su primogénita Willa , que actualmente apenas tiene un añito de edad. A diferencia de muchos famosos, Joe Jonas y Sophie Turner han decidido mantener en secreto la imagen de su hija, esto para no exponerla al mundo entero.

Aunque de momento no se ha confirmado nada , es destacable que la actriz de Games of Thrones es una de las mujeres que mantienen una impecable figura esbelta, lo que ha evidenciado que en camino viene un nuevo bebé Jonas.

Resulta que algunas fotografías fueron publicadas por el sitio Just Jared, dando mucho sobre qué hablar y dando a entender que la actriz estaría embarazada de su segundo hijo con el cantante , lo que de inmediato ha desatado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, esto en redes sociales.

Estados Unidos.- Una de las parejas más unidas, estables y queridas en el mundo del espectáculo estadounidense es la que conforman Joe Jonas y Sophie Turner , el cantante de los Jonas Brothers y la protagonista de series como Games of Thrones y películas como X-Men, quienes recientemente fueron captados al salir de un restaurante y desataron todo tipo de rumores.

