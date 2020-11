Joe Manganiello dedica emotivo mensaje a Sofía Vergara por cinco años de matrimonio

México. Los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello empezaron a tratarse y a salir en 2014 y al año siguiente se casaron en lo que sería una boda espectacular. Fue el 22 de noviembre cuando unieron sus vidas y hoy, en su quinto aniversario, él le dedica a ella unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

Joe Manganiello felicita a Sofía Vergara han sabido llevar un matrimonio exitoso en estos cinco años y son una de las parejas más sólidas en Hollywood, además no dejan de demostrarse públicamente lo mucho que se quieren y también en redes sociales o eventos a los que acostumbran ir juntos.

Joe y Sofía empezaron a salir en 2014, tras conocerse en una cena de corresponsales de la Casa Blanca y una vez que ambos habían terminado con sus respectivas parejas sentimentales. Ellos comentaron en varias entrevistas que el "flechazo" fue instantáneo entre los dos y meses después, Joe le pidió matrimonio a Sofía.

En mayo de 2014, Joe dio una entrevista a la revista People y en ella se refería a la belleza de Sofía.

Me van a meter en problemas. No quiero meterme donde no me llaman. Está prometida. Tiene las curvas, tiene una cara preciosa, un pelo precioso, es simplemente maravillosa. Su belleza es natural. ¡Y tiene energía!", mencionó Joe.