Joel Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, ¿por qué la pasa en silla de ruedas y no puede caminar?

Joel Elizalde, cantante y hermano de los también cantantes el fallecido Valentín Elizalde, Francisco "El Gallo" Elizalde y Jesús Elizalde, se ha dedicado a la música desde su juventud, y llevaba una vida normal, pero repentinamente todo le cambió.

Joel, quien promociona actualmente el tema Burlando la frontera, perdió la movilidad en sus piernas y ahora su vida transcurre en una silla de ruedas, y es así como sube a los escenarios cuando se presenta en algún show.

Joel ha cantado desde muy chavalo, puesto que es hijo de Lalo "El Gallo" Elizalde, quien también era cantante y murió en un accidente automovilístico en 1992, pero sus hijos, entre ellos Joel, siguieron sus pasos en la música.

En varias entrevistas Joel ha compartido que desde que tenía 26 años de edad sufría fuertes dolores en su columna, y decidió operarse en 2008, pero los resultados no lo favorecieron y quedó parapléjico.

Joel con sus hermanos, los también cantantes Francisco y Jesús Elizalde. Foto de Instagram

Entonces Joel no tuvo de otra más que de dedicarse a cuidarse, tomar terapias y por eso suspendió toda actividad musical durante varios años.

En 2018 anunció su reaparición en los escenarios y lo hizo poco a poco con presentaciones en varias ciudades, pero siempre en silla de ruedas y ayudado por personas para poder cantar, lo cual sigue haciendo hasta la actualidad.

En declaraciones a un portal de noticias Web, Joel, cantante de temas como Ayúdame a crecer, El muchacho alegre y Canijas viejas, a mediados de 2018 dijo:

Me hizo muy feliz volver, incluso puedo decir que recuperé un 35% de vida, que ya ando un poco más repuestos y fuertes. Dios me tiene aquí por una razón y es muy bonito que me apoyen en mi regreso al escenario."