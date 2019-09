Joey Huerta aparece con su hija y esposa por primera vez

Joy Huerta, integrante del dúo mexicano "Jesse y Joy" fue vista por primera vez en el aeropuerto de la Ciudad de México junto a su esposa, la artista plástica Diana Atri y su hija Noah.

La cantante fue cuestionada sobre su denuncia tras ser víctima de discriminación al realizar el trámite del pasaporte de la pequeña Noah.

A pesar de que Joy recibió disculpas de las autoridades e incluso agilizaron sus solicitud sin ningún contratiempo, la cantante decidió alzar la voz y sigue haciéndolo, para que este tipo de situaciones cada vez sean más comunes.

"Yo al final de cuentas logré tener mi pasaporte porque tuve la facilidad de tener acceso a mis papeles, pero hay mucha gente que viene de la república mexicana, que son pareja y que no lo pueden tener", añadió.

Mientras la esposa de Joey, Diana Atri corría de la prensa, la cantante con gusto los atendió rápidamente a pesar de llevar en brazos a su pequeña Noah, nacida el 17 de abril de este año.

Sobre su modificación de rutina en los vuelos cargando a su hija en brazos en todo momento, la cantante explicó: "me ha cambiado para bien, ahora tengo un brazo.. pero bueno, súper fuerte".

En abril de este año, Joey confirmó que estaba esperando a un bebé y reveló su matrimonio con otra mujer, pocas semanas después anunció el nacimiento de la pequeña Noah, su primogénita.

Cuatro meses después, la cantante denunció que ella y su esposa fueron a tramitar el pasaporte de su hija y fueron víctimas de discriminación.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada . Con todos los papeles oficiales requeridos en mano y teniendo lo más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres".

Al ver a dos mamás, pidieron acta de alumbramiento, un documento NO REQUERIDO, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio, y no le quita ser presunción de criminalidad", denunció Joy Huerta.