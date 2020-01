Joey Kramer pierde demanda, no podrá tocar con Aerosmith en los Grammy

Un juez le dijo a Joey Kramer, baterista de Aerosmith, que siga soñando si espera reunirse con la banda cuando ésta toque y sea homenajeada en la ceremonia de premiación de los Grammy, galardones que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El juez del Tribunal Superior de Massachusetts Mark Gildea, rechazó ayer miércoles la solicitud de Joey Kramer de ordenar que Aerosmith le permita participar en la celebración de los Grammy en Los Ángeles el viernes, así como en la gala de premios televisada del domingo.

"Dado que Kramer no ha tocado con la banda en seis meses y la escasez de tiempo disponible para ensayar antes de las próximas actuaciones, Kramer no ha mostrado un proceso alternativo realista que baste para proteger los intereses de negocios de la banda", escribió el juez en su fallo.

Por su parte, Joey Kramer expresó en un comunicado que estaba "extremadamente decepcionado" pero que respetaba la decisión del juez Mark Gildea. "Sabía que presentar una demanda era en cierto modo una batalla cuesta arriba".

Puedo mantener la cabeza en alto al saber que hice lo correcto, luchar por mi derecho a celebrar el éxito de la banda a la que he dedicado la mejor parte de mi vida ayudando a construirla.

El músico de 69 años de edad, residente de Magnolia, Texas, había argumentado que la banda Aerosmith, que cofundó en Boston hace 50 años, incumplió su contrato al exigirle que volviera a audicionar para recuperar su trabajo tras sufrir una lesión en el tobillo, por la cual se perdió gran parte de la residencia musical de Aerosmith en un casino de Las Vegas.

Aseguró que sus compañeros le exigieron que se ganara de nuevo su puesto, tocando una serie de solos en los ensayos para demostrar que estaba "en un nivel apropiado".

Argumentó que la exigencia era una práctica "artificial, inventada y no definida" a la que no ha sido sometido ningún otro miembro de la agrupación; también señaló que el cantante Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Bradley Whitford, y el bajista Tom Hamilton han estado todos de reposo últimamente con lesiones y enfermedades, y que no se les pidió que audicionaran para poder volver a sus trabajos.

"No es un asunto de dinero", señaló Joey Kramer en un comunicado antes de una audiencia en la corte sobre la demanda presentada en Plymouth, Massachusetts.

Me están quitando la oportunidad de ser reconocido con mis pares por nuestras contribuciones colectivas de toda una vida a la industria de la música.

Joey Kramer. Foto: Jeff Christensen / AP

La banda manifestó previamente en un comunicado que invitó a Joey Kramer a acompañarlos a los eventos de los Grammy, pero que simplemente no había tiempo suficiente para ensayar juntos. "Joey Kramer es nuestro hermano, su bienestar es de una importancia fundamental para nosotros. Sin embargo, él no ha estado en capacidad emocional y física de tocar con la banda, según él mismo ha admitido, los últimos seis meses".

Lo hemos echado de menos y lo hemos exhortado a volver a tocar con nosotros muchas veces, pero aparentemente él no se ha sentido listo para hacerlo.

"Joey ahora ha esperado hasta el último momento para aceptar nuestra invitación, cuando desafortunadamente no tenemos tiempo para los ensayos necesarios durante la semana de los Grammy".

Tras la decisión del juez, el baterista mencionó que apreciaba la oferta de la banda, que dijo que equivalía a una "oportunidad de fotos en la alfombra roja", pero que seguía "extremadamente dolido" de saber que alguien más tocará en su lugar.

En su demanda, resaltó que sus compañeros decidieron que su "prueba" no era "técnicamente correcta" y que carecía de "energía", algo que refutó vehementemente. También dijo que le resultaba "devastador" que no le permitan ser homenajeado en el máximo escenario de la industria de la música.

Aerosmith recibirá el premio a la Persona del Año MusiCares 2020 el viernes en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Alice Cooper, los Foo Fighters, los Jonas Brothers, John Legend y John Mayer, están entre los artistas que tocarán en el reconocimiento de la Academia de la Grabación a la banda por sus esfuerzos filantrópicos. La banda también interpretará un popurrí de éxitos el domingo en la gala de premios en el Staples Center, donde los acompañará en el escenario el grupo de hip hop Run-DMC.