John Travolta confunde a drag queen con Taylor Swift en los VMAs

John Travolta le hizo la noche a muchos de los asistentes en los MTV Video Music Awards en New Jersey, tras confundir a una drag queen con Taylor Swift.

El actor fue el encargado de entregar el premio al Mejor Vídeo del Año, anunció a Swift como ganadora con su sencillo 'You Need To Calm Down' y fue en ese momento cuando ocurrió la confusión.

Travolta confundió a Jade Jolie una drag queen concursante de 'RuPaul's Drag Race' con Taylor, pues Jolie iba caracterizada de la cantante, así como en la presentación de esa misma noche donde fue participe y en el vídeo de 'You Need To Calm Down'.

Mientras Taylor se encontraba abrazando a sus invitadas a recoger el premio, Jade ya se había presentado en el escenario a lo que John se acercó a ofrecerle el premio de la cantante, pues la drad queen muestra gran parecido con la interprete de 'ME!'.

John Travolta rápidamente se dio cuenta de su error y compartió sonrisas junto a Jade Jolie.

El gracioso momento quedó grabado para la historias de los VMAs y los usuarios de Internet no han parado de reír ante la acción del actor.