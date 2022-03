John Travolta, Lupita Nyong’o y Wesley Snipes entregarán estatuillas en los  Premios Óscar 2022

México. La entrega de los Premios Óscar será el 27 de marzo y se hace público ahora que John Travolta, Mila Kunis, Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o y Wesley Snipes estarán como invitados para entregar algunas estatuillas.

En varios portales de noticias se comparte que los famosos estarán presentes en la ceremonia que cada día está más cerca y el mundo espera para conocer a los nuevos triunfadores en la fiesta anual del cine de Hollywood.

La Academia de Hollywood anunció días atrás que en la lista de otros famosos que anunciarán los vencedores de cada categoría destacan Lady Gaga, Kevin Costner, Zöe Kravitz, Rosie Perez, Rami Mallek, Uma Thurman, Chris Rock, Yuh-Jung, John Leguizamo y Anthony Hopkins, entre otros.

Varias sorpresas se contemplan para la gala de este año y también cambios inesperados, pues los ganadores de ocho categorías se conocerán una hora antes de que empiece la ceremonia televisada.

Lupita Nyong'o. Foto de Instagram

Se ha dado a conocer que en la terna a mejor película de este años destacan las cintas The Power of the Dog, Licorice Pizza, Coda, Don't Look Up, King Richard, Nightmare Alley, Drive My Car, Dune, Belfast y West Side Story.

The Power of the dog (El poder del perro), cinta que tiene doce nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección (Jane Campion), Mejor Actor (Benedict Cumberbatch) y Mejor Actriz Secundaria (Kristen Dunst), trata sobre la relación entre dos acaudalados hermanos copropietarios de un enorme rancho en Montana y está disponble en salas de cine y Netflix.

Dune, con diez nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejores Efectos Especiales, Mejor fotografía o Mejor Guion Adaptado, está disponble con la suscripción a HBO Max, Apple TV (alquiler) , Rakuten TV (alquiler) y Amazon Prime Video (alquiler), también en la cartelera de salas de cine.

Leer más: ¿Cuánto gana por concierto Christian Nodal y a cuánto asciende su fortuna personal?

Con la entrega de Premios Óscar 2022, Hollywood reanunda su marcha después de un primer año de pandemia y nuevamente será el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, USA, donde será dicho evento, y organizadores han destacado que el desarrollo de la entrega de premios podría cambiar en cuestión de horas, pero no está previsto que se organicen diferentes escenarios.