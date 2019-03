Johnny Depp denuncia a Amber Heard y le exige 50 mdd

Los Ángeles, 1 mar (EFEUSA).- El actor Johnny Depp, protagonista de películas como "Piratas del caribe", denunció por difamación a su segunda exmujer, la también actriz Amber Heard, y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informa hoy el portal de noticias internacionales The Blast.

La demanda tiene como origen un artículo publicado por Heard el pasado diciembre en el periódico The Washington Post, un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida.

Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. Pero me mantuve callada (...) y no me veía como una víctima", escribió.