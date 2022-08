Johnny Depp habría PLAGIADO un poema para su disco 18

México. Johnny Depp y Jeft Beck son señalados de presuntamente haber plagiado un tema que el primero incluye en su disco 18, y se trataría de un poema para la letra de su canción Sad Motherfuckin' Parade.

Bruce Jackson, autor del poema, menciona a la revista Rolling Stone lo anterior y explica sobre lo que dice su obra literaria que algunos versos del sencillo de Depp son similares a las líneas de la poesía Get Your Ass in the Water and Swim Like Me, escrita por un hombre llamado Slim Wilson, quien estaba en la Penitenciaría del Estado de Missouri cumpliendo una condena por robo a mano armada.

“Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor y que Dios bendiga a la dama que me invitará a un trago. Lo que ese hijo de put* realmente necesita, es un baño’”, dice el poema.

Luego, el tema del álbum 18, incluye líneas como: “Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor”, “Dios bendiga a la dama que me comprará un trago” y “lo que ese hijo de put* realmente necesita, es un baño”.

Bruce Jackson explica a Rolling Stone que las únicas dos líneas que pude encontrar en todo el artículo con que contribuyeron Johnny Depp y Jeft Beck, son: ‘Big time motherfucker" y "Bust it down to my level”.

En varios portales de noticias se comparte esta información, también que Bruce deja en claro que todo lo demás es de la autoría de Slim y se puede evidenciar en su libro.

"Nunca me he encontrado con algo como esto. He estado publicando cosas durante 50 años, y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su nombre”.