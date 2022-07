Johnny Depp lanza su disco "18" e inicia gira por Europa tras ganar juicio contra Amber Heard

México. Johnny Depp lanza disco e inicia gira por Europa tras ganar juicio contra Amber Heard, y el álbum que presenta es de rock con el legendario guitarrista Jeff Beck, se informa en varios portales de noticias.

El disco de Johnny Depp se llama "18", sale a la venta este viernes 15 de julio y contiene versiones clásicos del rock, entre ellas Isolation, de John Lennon, What's going on, de Marvin Gaye y Venus in furs, de Velvet Underground.

El material también contiene temas originales como This is a song for miss Hedy Lamarr, en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense.

Foto de Twitter

En el sencillo, el famoso protagonista de películas como Piratas del caribe parece seguir meditando amargamente sobre la condición humana, pues refiere que ya no cree en sus semejantes.

Jhonny Depp y su exesposa Amber Heard protagonizaron un juicio mediático durante seis semanas, seguido principalmente por los fans de ambos actores.

El jurado decidió que Johnny debía recibir 10 millones de dólares como indemnización, mientras que Heard solo obtuvo 2 millones de dólares.

Amber se presentó durante el juicio como víctima de violencia conyugal, pero pudo demostrarse que ella mintió en muchas cosas y Depp salió victorioso.

John Christopher Depp II es el nombre completo del actor originario de Owensboro, Kentucky; (1963, quien ha destacado también como productor de cine y músico.

Jhonny Depp comenzó su carrera como actor en la película de terror A Nightmare on Elm Street (1984), y según información en su biografía ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y recibió un Globo de Oro,1 un premio del Sindicato de Actores y un César.