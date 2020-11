Johnny Depp queda fuera de la saga "Animales fantásticos", tras perder su demanda contra The Sun

Hace unos días Johnny Depp perdió su demanda por difamación en contra el tabloide británico The Sun, por haberlo tildado como un "esposo golpeador". El juez británico Andrew Nicol manifestó el pasado lunes que los demandados demostraron que lo que publicaron era "sustancialmente cierto" durante su juicio en Londres el pasado verano, cuando se escucharon declaraciones espeluznantes e incompatibles de Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard, en las que cada uno acusó al otro de abuso. Los abogados del actor dijeron que apelarán la decisión.

La mañana de este viernes Johnny Depp compartió un comunicado a través de sus redes sociales, donde dio a conocer que ante los recientes acontecimientos, la compañía estadounidense Warnes Bros. lo ha dejado fuera de la tercera parte de la saga "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", historia creada por J. K. Rowling y ambientada en el mundo mágico de Harry Potter.

"A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente breve declaración. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han hecho sentir humilde y conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, particularmente durante los últimos días", manifestó Johnny Depp al inicio de este comunicado, para luego informar:

En segundo lugar, quiero hacerle saber que Warnes Bors. me ha pedido que renuncie a mi papel de 'Grindelwald' en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud.

Al final de su comunicado, el actor de Hollywood Johnny Depp habló sobre el juicio en contra del diario The Sun. "Finalmente, deseo decir esto: el juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento. Gracias por leer, sinceramente Johnny Depp".

Johnny Depp en su personaje de "Grindelwald" en "Animales fantásticos". Foto: AP

Por su parte la Warner Bros. también emitió un comunicado de prensa: "Johnny Depp dejará la franquicia 'Animales fantásticos'. Agradecemos a Johnny su trabajo en las películas hasta la fecha. 'Animales fantásticos 3' está actualmente en producción, y el papel de Gellert Grindelwald será refundido. La película debutará en los cines de todo el mundo en el verano de 2022".

¿Por qué Johnny Depp demandó a The Sun?

En el que quizás sea el caso de difamación más grande del siglo XXI en Inglaterra hasta la fecha, Johnny Depp demandó a News Group Newspapers, la editora de The Sun y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo publicado en abril de 2018 en el que lo denunciaron de agredir a su ex esposa Amber Heard.

La decisión es un gran golpe a la reputación del astro de Hollywood y podría afectar seriamente su lucrativa carrera como protagonista de algunas de las películas más taquilleras de las últimas décadas. Esto representa un costo financiero incalculable sobre las costas judiciales que tendrá que pagar, que ascenderían a varios millones de libras esterlinas.

Al llamar a Johnny Depp un "esposo golpeador", The Sun reportó que el actor supuestamente habría agredido a Amber Heard 14 veces en distintos lugares del mundo. La actriz dijo que el abuso era en gran parte alimentado por el consumo de Depp de drogas y alcohol y que el actor, se transformaba en "una tercera persona de su propia creación" a la que se refería como "el monstruo". Argumentó que, en varias ocasiones entre 2013 y 2016, su ex esposo la golpeó, abofeteó y empujó, le jaló el pelo y le lanzó botellas "como granadas".

Johnny Depp admitió en la corte su consumo de marihuana, cocaína, éxtasis y hongos alucinógenos, y que se volvió adicto a los analgésicos opioides. Sin embargo, agregó: "ciertamente no soy una persona violenta, en especial con las mujeres". El juez encontró que 12 casos de violencia doméstica habían ocurrido y desestimó cargos presentados por el equipo legal del actor según los cuales su ex esposa había "montado un engaño". Agregó que eso era suficiente para fallar en contra de Depp.

El juez también aceptó evidencia de Amber Heard de que las denuncias que hizo contra uno de los actores más famosos del mundo han, "tenido un efecto negativo sobre su carrera como actriz y activista".