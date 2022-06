Johnny Depp vuelve a la corte acusado de agresión; será defendido por Camille Vasquez y Benjamin Chew

A principios de este mes, el reconocido actor estadounidense Johnny Depp, ganó su demanda por difamación en contra de su ex esposa, la actriz Amber Heard. Durante el llamado "juicio celebrity de la década", el astro de Hollywood, protagonista de la saga "Piratas del Caribe", fue defendido por los abogados Camille Vasquez y Benjamin Chew.

Ahora, se ha dado a conocer que Johnny Depp regresará a la corte el 25 de julio de este año, pero nada tiene que ver con Amber Heard. El actor fue demandado por el gerente de locación Gregg "Rocky" Brooks, por supuestamente haberlo golpeado mientras se filmaba la película "City of lies", afuera del Hotel Barclay en el centro de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación de Variety, Johnny Depp golpeó a Gregg Brooks en dos ocasiones, en la parte inferior izquierda de la caja torácica. Asimismo, lo habría retado diciéndole que le daría 100 mil dólares si lo golpeaba en la cara, a pesar de los insultos, él no respondió a las agresiones.

Según el demandante, el actor estaba bajo los efectos del alcohol y esta reacción agresiva, se debió a que se negó a extender el permiso de grabación por tercera ocasión.

Para esta demanda por supuesta agresión, Johnny Depp volverá a tener como sus abogados a Camille Vasquez y Benjamin Chew.

En una entrevista para el diario The Sun, el abogado de Gregg Brooks manifestó que este caso, no tendrá la misma relevancia que el juicio entre Johnny y Amber. "No se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica, se trata del asalto de un trabajador de miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción".

Por otra parte, surgieron los rumores de un romance entre Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez. En una entrevista para People, la también activista estadounidense lo negó.

"Es decepcionante que ciertos medios lo aceptaran o dijeran que mis interacciones con Johnny fueran inapropiadas o poco profesionales, es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio".

Manifestó que tiene novio y no es ético que una abogada se relacione sentimentalmente con su cliente, en este caso, con John Christopher Depp II. "Es una acusación poco ética, es sexista, es desafortunado y decepcionante, no puedo decir que me sorprendió".