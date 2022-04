Johnny Depp y Amber Heard, el juicio celebrity de la década: difamaciones, agresiones y menosprecio

Los actores estadounidense Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en un juicio que se lleva a cabo en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos; es por mucho llamado "el juicio celebrity de la década". Hay confusión con respecto a este proceso legal entre el protagonista de la saga "Piratas del Caribe" y su ex esposa, quien formó parte del elenco de la película "Aquaman", sobre el por qué se enfrentan en los juzgados.

No se trata de un juicio por violencia doméstica, sino por difamación. Durante el litigio que se espera dure un mes, el jurado resolverá quién ha difamado a quién, asimismo, se calculará la cantidad económica que uno le debe al otro por ello.

Unos años atrás, durante el movimiento #MeToo, Amber Heard escribió un artículo de opinión en el Washington Post titulado: "Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso ha de cambiar".

En el 2016, la actriz aseguró que cuando estuvo casada con Johnny Depp, se convirtió en una figura pública que representa el abuso doméstico. Posteriormente, el histrión presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra su ex esposa. Ella respondió con una contrademanda propia de 100 millones de dólares, alegando que el protagonista de otras películas, como "El joven manos de tijera", coordinó una campaña destinada a difamarla.

La demanda de Johnny Depp y la contrademanda de Amber Heard, los enfrentan en un juicio por difamación que tocará el abuso doméstico y el maltrato como asunto adyacente, a una difamación con efectos en la imagen pública y los ingresos de ambos.

Johnny Depp habló sobre lo tormentoso que fue su matrimonio con Amber Heard. Foto: AP

John Christopher Depp II regresó a la corte la mañana de este miércoles, un día después de haber negado las acusaciones de abuso doméstico. Manifestó que las cosas comenzaron a cambiar en su matrimonio cuando sintió que "de repente estaba equivocado en todo", a los ojos de Amber Heard.

Aseguró que su ex esposa lo insultaba, menospreciaba y reprendía; los insultos se convirtieron en grandes discusiones de las que "no había forma de entrar o salir".

Fue una especie de fuego racheado, una especie de desfile interminable de insultos. La señora Heard no era capaz de estar equivocada, simplemente no sucedía, ella no podía estar equivocada.

Supuestamente, Amber le decía lo equivocado que estaba él en varios aspectos de su vida, incluyendo como un actor con 30 años de trayectoria, "no me permitía tener razón, no me permitía tener voz". A menudo se producía violencia, a veces con una bofetada o un empujón de su ex pareja o arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara, dijo Depp.

Por otra parte, Johnny Depp ha mencionado que las acusaciones y el artículo que escribió Amber Heard, contribuyeron a arruinar injustamente su reputación, lo convirtieron en un paria de Hollywood y le costaron su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica "Piratas del Caribe".

Los abogados de la actriz dicen que el artículo es veraz y no lo difama, alegando que la reputación arruinada del actor es el resultado de su propio mal comportamiento, incluyendo abuso de drogas y alcohol. Se espera que Amber Heard subirá al estrado mañana.