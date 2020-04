Johnny Knoxville muestra su verdadero look durante la cuarentena

Johnny Knoxville ha decidido usar su tiempo durante esta cuarentena por la pandemia de Coronavirus para volver a sus raíces. La estrella de "Jackass" compartió una fotografía en su feed de Instagram donde luce un cabello mucho más plateado de lo que la mayoría de la gente se daría cuenta.

Lo que más ha sorprendido es que ese color, es realmente su verdadero cabello durante al menos dos décadas. "No se lo cuenten a nadie, pero ya no soy un morena natural, no lo he sido por más de 20 años, así que hoy decidí cortarme el pelo hasta las raíces para que coincida con mi barba de cuarentena. Debería comenzar un desafío, pero no quiero llamar a nadie. Abrazos a todos ❤️", comentó Johnny Knoxville en su post.

Johnny Knoxville es solo uno de los últimos hombres famosos que decide dejarse el pelo mientras está en cuarentena. Con las peluquerías cerradas, muchas personas recurren a los cortes de pelo en el hogar, y un corte hasta la raíz a la Knoxville parece ser lo más fácil de hacer.

Los actores Anthony Rapp y Riz Ahmed recientemente se afeitaron la cabeza, mientras que Chris Evans se llevó el cuero cabelludo de su hermano. Los atletas David Beckham y Cristiano Ronaldo también están participando en los looks más cortos.

