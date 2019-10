Joker, el tóxico origen del archienemigo de Batman

Mazatlán, Sinaloa.-La era de los villanos está aquí, en una época cinematográfica en la que los personajes no son solo blancos o negros, sino con matices, villanos con historias que explican sus orígenes y lo que desencadenó sus oscuras personalidades y peligrosos comportamientos. Tramas que ahondan en su lado más humano, visceral y vulnerable.

Ejemplos de esto son la taquillera cinta del estudio Disney Maléfica, que el 16 de octubre estrenará su segunda parte con la mediática Angelina Jolie como protagonista; o el imponente Josh Brolin en la piel del supervillano Thanos, que estremeció y forzó a que los héroes del universo Marvel se unieran para poder derrotarlo, ello en Avengers Endgame, fenómeno fílmico que cerró la saga rompiendo cuantos récords se encontró a su paso y amasando millonarios ingresos.

Ahora es el momento para Warner Bros de hacer polvo los cánones en las historias de superhéroes y exponer las entrañas de uno de los archivillanos por excelencia del oscuro mundo de DC, Joker (Guasón). El legendario enemigo del Caballero de la Noche llegará a las salas de cines mexicanas este 4 de octubre con una narrativa que promete desenredar las raíces más torcidas y profundas del príncipe payaso, en una de las más íntimas actuaciones de Joaquín Phoenix, que ya le otorgó a esta producción el León de Oro en la 76 edición del Festival de Cine de Venecia.

La brutal transformación del príncipe payaso

El drama, dirigido por Todd Phillips, reunirá, en 125 minutos de duración, un reparto encabezado por Joaquín y estrellas del abolengo de Robert De Niro, Bill Cam, Frances Conroy, Brett Cullen y Shea Whigham.

Esta es la primera cinta de una serie de películas basadas en el Universo extendido de DC, por lo que Phillips ya ha adelantado que no se ciñeron para su realización en los cómics acostumbrados de DC y que su obra no está concebida para tener una secuela.

Lo divertido fue que pudimos elegir algunos elementos del cómic y de otros lugares (…) usamos la idea del cómic The Killing Joke de un comediante fallido (…) la otra gran influencia y lo que inspiró a los creadores originales de Joker fue la película muda The man who laughs, que es realmente donde comenzó esto”.

Puntualizó el cineasta estadounidense durante su estancia en el Festival de Cine de Venecia, donde por primera vez se estrenó una cinta de cómics.

Además, es importante destacar que esta será la primera vez que un filme se centrará en el Guasón y no incluirá a la figura de Batman.

Rodada inicialmente en Nueva York para después continuar en Jersey y Newark, la película se sitúa en 1981. Cuenta la historia del payaso Arthur Fleck. Él se enfrenta a la crueldad y el desprecio de la sociedad junto con la indiferencia de un sistema que le permite pasar de la vulnerabilidad a la depravación, hasta convertirse en el brutal Joker, villano de la caótica ciudad de Gotham.

En la cinta, el público contemplará la evolución del referido personaje que se esfuerza por hacer reír y repartir felicidad en su ciudad, hasta entrar en una vorágine criminal y ponerse al frente de delincuentes, sembrando el pánico.

Lo atractivo del personaje es que es muy difícil de definir y tampoco queríamos hacerlo. He tratado de identificar algunos lados de su personalidad, pero luego daba un paso atrás, porque quería que fuera una obra de misterio”

Explicó Phoenix en rueda de prensa, durante el exitoso estreno mundial del filme en el Festival de Cine de Venecia, el pasado 31 de agosto.

Deslumbrante

El ganador del Globo de Oro, un Grammy y el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, a decir de la crítica internacional, podría aspirar finalmente al Óscar en 2020 por esta actuación para la que se preparó durante ocho meses hasta dar a este ser de pelo verde y característica sonrisa “un aspecto totalmente propio” y construirlo lejos de los anteriormente realizados por Jack Nicholson (en la versión de Tim Burton de 1989), Jared Leto (en Escuadrón Suicida, de David Ayer, en 2016), y el fallecido Heath Ledger (en El caballero de la noche, de Christopher Nolan en 2008).

El actor bajó 23 kilogramos para interpretar el personaje.

Mención aparte requiere que lo que más costó trabajo y tiempo al actor, nacido en Puerto Rico, fue elaborar el elemento más simbólico del Guasón, su risa, y es que Phoenix y Phillips tenían que evocar con esta una historia personal “tormentosa”, adentrándose en la vida familiar, laboral y amorosa del Joker.

He tardado mucho tiempo en crear las carcajadas, porque no quería que sonaran ridículas”

Dijo durante la Mostra de Venecia, el tres veces nominado al Óscar que se embolsó 4.5 millones de dólares por este protagónico.

El escándalo

Pero no todo ha sido diversión y miel sobre hojuelas, pues para un proyecto fílmico que pretende ser un hito dentro del séptimo arte, era de esperarse que provocara críticas, señalamientos y llevara al límite a sus estelares. Primero se contaba con el cineasta Martin Scorsese en la producción, quien decidió retirarse en julio de 2018 por otros compromisos y fue reemplazado por Emma Tillinger Koskoff. De ahí Todd Phillips solicitó que la cinta obtuviera en Estados Unidos la clasificación ‘R’, es decir, que sea apta para mayores de edad únicamente.

Finalmente, trascendió que Joaquín abandonó una entrevista cuando se le cuestionó si Joker podría inspirar la violencia en el mundo real, ante algunas críticas que expresaron que el mensaje de la película resultaba inapropiado, por los últimos tiroteos masivos acontecidos en Estados Unidos. Días después, el actor de Walk the line, Gladiador y Two lovers ofreció una entrevista en para IGN en la que expresó: “Bueno, creo que la mayoría de nosotros podemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y aquellos que no lo son, son capaces de interpretar cualquier cosa de la manera que deseen. La gente malinterpreta las letras de las canciones, interpretan mal los pasajes de los libros. Así que no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar al público la moralidad o la diferencia entre lo correcto o lo incorrecto. Quiero decir, para mí, creo que eso es obvio”. Pese a eso, el estreno de la cinta es inminente y promete acaparar los reflectores del mundo.

Joaquin Phoenix pasó días tratando de perfeccionar la distintiva risa del personaje.

Curiosidades

Hace historia.- Joker, primer filme inspirado en cómics en ser estrenado en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de 8 minutos. ¿Qué ha pasado?.- El director Todd Phillips pasó un año convenciendo a Warner Bros para que aprobara la realización de la cinta debido a la clasificación de esta. Seguridad.- El Ejército de EUA y el Departamento de Policía estarán en alerta, y una cadena de cines prohibirá los disfraces durante la proyección de la cinta. ¿En serio?.- La revista GQ destinó un artículo a explicar cómo se conocieron Bruce Wayne y Arthur Fleck, según Joker. Dejan entrever un parentesco. 23 kilogramos perdió Phoenix, de grasa y masa muscular, para que el Joker luciera escuálido e inquietante. Su dieta incluía una manzana al día, lechuga y judías verdes. 9.6 de 10, calificación que la cinta obtuvo en IMDB, siendo el primer filme protagonizado por un personaje de cómic en ser calificado tan alto, seguido por The Dark Night, con 9. 55 millones de dólares fue el presupuesto destinado a la cinta, una fracción baja a lo acostumbrado para un filme de cómics.

A lo largo de la historia