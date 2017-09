Jolette acusa de fraude a los hermanos Galindo

A unos días del estreno de la famosa temporada "Bailando por un sueño" dio a conocer los primeros expulsados del dicho programa, nadie se esperaba que estos participantes salieran tan rápido del programa.

Jolette fue la primera eliminada del famoso reality de baile lo cual genero el enojo de la ex académica así explico Basta! ahora la conductora de televisión acuso al programa de fraude y a la producción de los Galindo de solo utilizar su imagen para vender mostrando ante las cámaras una actitud de diva.

La tapatía de nuevo defraudo al jurado recibiendo las peores calificaciones, por lo cual tomaron la decisión de que la polémica chica abandonara la competencia. tras esto la cantante arremetió contra la producción de hacer trampa para que a ella le fuera de la peor manera y salir del programa.

"Me cambiaron los zapatos a última hora, se le salieron las plumas al vestido, que son las que me hicieron tropezar, sé que los jueces son bailarines, pero no se vale, la verdad. Ahora me voy a dedicar a ser feliz, ser conductora y periodista".