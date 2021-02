Jolette desmiente las declaraciones de Toñita y defiende a Cynthia Rodríguez

México.- Un gran escándalo se ha armado entre los exalumnos de La Academia, quienes públicamente han denunciado que fueron víctimas de distintos tipos de abuso por ejecutivos de TV Azteca, esto durante el programa de espectáculos "Chisme No Like", conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Los periodistas entrevistaron a los exacadémicos; Toñita, Héctor Zamorano, Adrián Favela, Silvia Mendívil y recientemente a Jolette, esta última quien ha desatado una nueva polémica después de diferir con los comentarios de Toñita, quien la "dejó en mal" ante sus fanáticos.

Resulta que Toñita, durante la entrevista, dijo que había muchos abusos y preferencias entre un artista otro, pero fue Cynthia Rodríguez la consentida de siempre, esto debido a que mantenía una relación en secreto con Martín Luna.

Además, aseguró que la ahora conductora de Venga la Alegría había truncado su carrera en TV Azteca, tras acusarla de querer golpearla y de amenazar a su familia, conflicto que ha venido generando opiniones divididas por parte de los seguidores de los exalumnos de La Academia.

La cantante de Veracruz destaco que Jolette le había dicho en entrevista a Gustavo Adolfo Infante que la actual novia de Carlos Rivera mantenía una relación con un alto ejecutivo, motivo por el cual logró participar en el programa "Desafío de Estrellas 2", donde participó al lado de Yuridia y otros colegas de trabajo.

"Cuando salió Yuridia, sinceramente, se enfocaron más en mi compañera Cynthia y pues la sacaban en todos lados y la mostraban en todos lados. Cuando habla Jolette, porque es algo que yo no lo dije ni lo aseguré, habló Jolette con Gustavo Adolfo y dijo que esta chica, pues andaba con un alto ejecutivo y entonces la sacan [del programa]", comentó.

Tras toda esta polémica, los periodistas buscaron a Jolette, quien ofreció una entrevista en vivo y aseguró que ella nunca dijo eso de su excompañera, ya que todo lo que ha logrado hasta ahora se lo ha ganado por méritos propios y no por lo que destaca Toñita.

Sin embargo, Jolette aceptó que sí hizo un comentario que tenía que ver con Cynthia, pero fue mal interpretado, además, fue hace más de diez años, cuando tenía apenas veinte, refiriéndose a que en aquel momento era una persona inmadura.

"Me duele en el alma que hayan añadido palabras que yo no dije. Si acaso fueron más de diez años, yo era una niña de tan sólo 20 años, en alguna entrevista llegué a mencionar que ella se había ganado el favor de los ejecutivos, es todo lo que yo dije. No dije: 'Anda con alguien', yo no dije: 'Es mala persona', 'se metió con alguien' y yo creo que la gente no recuerda bien eso, ni yo lo recordaba", declaró Jolette.

Asimismo, la también cantante pidió una disculpa a Cynthia Rodríguez, a pesar de que no la ofendió, ni esa fue su intención, ella la recuerda como una gran compañera, una persona responsable y que se ha esforzado sin descanso para salir adelante.

Finalmente, Jolette elogió las virtudes de Cynthia y aseguró que: "Ella es una mujer íntegra, es una mujer muy valiosa y es una dama que no se merece que la estamos acosando así". Y así como respeta a la conductora, explica que es como respeta a todos y cada uno de sus compañeros de La Academia.