Jolette desmiente que la hayan corrido del programa Hoy

Jolette Navarrete utilizó las redes sociales y desmintió haber sido despedida del programa Hoy como había dicho el periodista Álex Kaffie, por lo que la experta en belleza mandó un comunicado para sus fans y los medios de comunicación.

Por si fuera poco la exacademica manifestó que su notable ausencia en el matutino se debió a un problema de salud por lo que pronto se incorporará nuevamente.

"Agradezco a los medios en interés en mi persona pero me preocupa que repliquen notas sin confirmar la información. Por motivo de salud me ausenté 4 semanas de @cdlc y de @programahoy y felizmente me integro de nuevo. La noticia fue desmentida por @kaffievillano al día siguiente pero la siguen replicando...", escribió.

Por su parte sus seguidores expresaron su alegría e imploraron que regrese pronto al programa para que vuelva a dar sus tips de moda.

"Que bueno que ya estés bien! Muchos exitos!!!".

"Mas hermosa que nunca, un placer volver a verte".

Cabe mencionar que Jolette a tenido gran popularidad en Televisa, donde ha trabajado en varios programas como 'Bailando por un sueño', 'Cuídate de la cámara' y ahora en 'Hoy'.