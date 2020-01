Jolette revela las torturas que le hicieron en La Academia

Jolette estuvo como invitada en programa de radio de Yordi Rosado, donde habló de su trayectoria en el medio del espectáculo, además reveló que la producción de La Academia se portó muy mal con ella fuera de cámaras, incluso mucho peor que Lolita Cortés, quien fue jueza de la generación en la que estuvo.

"Yo ya sabía lo que iba a pasar los domingos, por lo menos yo emocionalmente iba un poco preparada, porque yo ya sabía que los domingos me la iban aplicar, entre semana los maestros y la producción me hicieron cosas peores", dijo Jolette.

Por si fuera poco muchos pensarían que Jolette estaba de acuerdo con la producción para crear polémica y anunciar que si las criticas seguían ella saldría del reality con tal de tener más rating, pero en realidad Jolette sí se escapó del proyecto pero fue acorralada por policías y personal de la producción.

"Me salí del departamentito y empece a correr y dije a donde me voy como en el reclusorio corrí, corrí, corrí y luego di a una barda que daba a otro lugar a un museo y la salte, no sé como la salté, encontré una caja así como de basura, ahí me subí y después de eso caí como las rodillas un poco dobladas para no lastimarme y salí corriendo corriendo, me persiguieron y me alcanzaron", dijo la exacademica.

Recordemos que la actual Academia tiene a todos con la boca abierta debido al fuerte enfrentamiento que tuvieron Danna Paola y Gibrán uno de los exalumnos, quien dijo una grosería sobre la jueza juvenil quien no se quedó con los brazos cruzados y se le fue con todo convirtiendo el penoso momento en tendencia para las redes sociales.