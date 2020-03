Jolette rompe el silencio luego de dar positivo a Coronavirus

Jolette concedió una entrevista vía telefónica al programa De Primera Mano, donde por primera vez habló sobre su estado de salud luego de que diera positivo a Coronavirus (COVID-19). "Asustada, llevo más de dos semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario, Me acaban de hacer una segunda radiografía de tórax, porque yo desde que me sentí mal, hace semana y media, fui con la doctora y me mandó a mi casa a aislamiento, pero me dio tratamiento, el cual no me hizo nada".

Y ahorita me acaban de hacer una segunda radiografía, porque yo soy reactora bronquial, yo he tenido dos neumonías.

"Todos los olores fuertes, ninguno lo percibía y cuando ya leía que era un síntoma ya me alarmé, volví a buscar a una doctora que es otorrino, me hicieron la prueba y salió positivo, mi familia está muy preocupada y están lejos, están en Guadalajara y por supuesto que no los voy a exponer a que vengan", comentó Jolette en el programa de Imagen Televisión.

La ex participante de La Academia contó que el último lunes que grabó el programa "Cuídate de la cámara", ya se sentía muy bien "hasta el viernes que salí a una cena con unos amigos, en esa cena había un amigo que viaja mucho y ese amigo estaba tosiendo en mi cara".

De hecho de broma le dije '¿no será coronavirus?', a lo que me respondió 'no, yo soy alérgico a muchas cosas, es una alergia al aire acondicionado, seguro'

"Y sentí raro, es un amigo gay, somos muy cercanos y me tocó la mano. Mi sensación es que fue él, no es que lo culpe".

